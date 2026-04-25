Feszültség Kelenföldön: TEK-esek lepték el a társasházat

Komoly rendőri jelenlétre lettek figyelmesek a kelenföldiek szombat reggel, amikor egy feltételezett túszdráma miatt különleges egységek szállták meg az Etele út környékét. A helyszínen a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai jelentek meg teljes felszerelésben, ami azonnal felkeltette a lakók figyelmét. Sajtóértesülések szerint a környéken mesterlövészek is pozíciót foglaltak, miközben több rendőrautó és egyenruhás biztosította a területet. A lakók közül sokan az utcára siettek, hogy közelebbről is lássák, mi történik és többen fotókat is készítettek az akcióról – írta a Bors.

Túszdráma állhat a TEK megjelenésének hátterében

A túszdráma háttere

A túszdráma lehetősége a helyiek elmondásai alapján merült fel, bár hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett. Sajtóértesülések szerint egy fiatal férfi tarthatja fogva a párját az egyik lakásban és a hatóságok tárgyalással próbálják megoldani a helyzetet.

A TEK egységei golyóálló mellényben, teljes menetfelszerelésben vonultak fel, ami arra utal, hogy a hatóságok komolyan veszik az esetet. A környéket részben lezárták és a rendőrök folyamatosan biztosítják a helyszínt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egyelőre visszafogottan nyilatkozott az esetről, csupán annyit erősítettek meg, hogy rendőrségi intézkedés van folyamatban. A részletekről későbbre ígértek tájékoztatást.

A történtek alakulását a környéken élők és az arra járók is fokozott figyelemmel követik, hiszen ritkán látni ilyen mértékű készültséget egy lakóövezetben. A következő órákban derülhet ki, valóban túszhelyzetről van-e szó, és sikerül-e békésen rendezni a kialakult helyzetet.

