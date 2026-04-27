Hatalmas erőkkel vonult ki a Terrorelhárítási Központ április 25-én reggel egy Etele úti társasházhoz, ahol egy fiatal férfi a saját lakásában ejtette foglyul barátnőjét. Az állig felfegyverkezett egységek, a páncélozott járművek és a helyszínre vezényelt mesterlövészek jelenléte is jelezte a helyzet súlyosságát: a feszült túszdráma során a támadó azzal fenyegetőzött, hogy végez a nővel – írta a Bors.

Fotó: Bors / Kovács Gábor

Letartóztatták a kelenföldi túszdráma elkövetőjét

Ahogy korábban már megírtuk, feszült órákat éltek át a XI. kerületi Etele út lakói, miközben a rendőrség és a TEK egységei egy késes férfival tárgyaltak, aki nem engedte ki élettársát a közös lakásból.

A hosszúra nyúlt túszdráma végén a nőnek sikerült sértetlenül kijutnia az épületből, a támadót pedig a terrorelhárítók gyűrűjében mentőautóba tették és elszállították.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az április 25-i esetet követően a férfi elszámoltatása megtörtént, az ügyészség indítványára pedig a bíróság a mai napon elrendelte a letartóztatását. Az akcióról és az elkövető megbilincseléséről videófelvétel is készült.