Brutális húsvét: az autista ikrek minden személyes tárgya megsemmisült a tűzben

Brutálisan alakult a húsvét Deák Linda és családja számára: az édesanya autista ikreivel együtt arra ébredt, hogy ég a házuk. A tűz egy elektromos zárlat miatt keletkezett. Az édesanyának csak arra volt ideje, hogy kimenekítse gyermekeit az ingatlanból, amely porig égett – számolt be róla a Borsonline.hu.

A tűzben megsemmisült mindene az autista ikerpárnak. A gyermekek édesanyja minden segítséget jó szívvel fogad

Fotó: Borsonline.hu

Minden megsemmisült a tűzben

Oroszlány egyik csendes utcájában, a Homoki úton csaptak fel a lángok húsvét hétfőn reggel 6-kor. Egy olajradiátor hibásodott meg és a szikrázó vezeték begyújtotta a mennyezetet, innen pedig hamar elterjedt a tűz.

Arra ébredtünk, hogy lángokban áll a gyerekszoba. Futottunk be a kicsikért, és menekültünk ki a házból, ahogy csak bírtunk. Mire hívtam a tűzoltókat, az ablakok már sorra törtek be, és a tetőn a hullámpala is robbant

– mondta Deák Linda.

A tűzoltók két órán keresztül küzdöttek a lángokkal, de a ház lakhatatlanná vált és minden személyes tárgyuk megsemmisült.

Az édesanya szerint azonban a gyermekek lelki sérülése volt a legmegrázóbb: a hatéves Lilla és Robi autisták, asztmával, allergiával és laktózérzékenységgel küzdenek. Számukra ez a ház volt a világ biztonságos közepe.

Robika, amikor meglátja a házat, vagy eszébe jut az a reggel, azonnal elsírja magát. „Anya, menjünk haza!” – mondja folyton, és én nem tudom neki megmagyarázni, hogy már nincs hova

– meséli az édesanya.

A tragédia nyomán rengetegen igyekeznek segíteni a bajba jutott családon, akikhez már most is érkezett valamennyi adomány, illetve kaptak egy ingatlant is ideiglenesen, ahol meghúzhatják magukat. Amennyiben Ön is segíteni szeretne, itt tudja elérni a családot.