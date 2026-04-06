Lángtenger Debrecennél: több város tűzoltói küzdenek az óriási tűzzel

Komoly tűzesethez riasztották a hatóságokat Debrecen egyik külterületi részén, ahol rövid idő alatt hatalmas lángok csaptak fel. A tűz gyorsan terjedt, és nagy mennyiségű faanyagot érintett – ada hírül a Blikk.

Hatalmas a tűz Debrecennél, több száz köbméter fahulladék kapott lángra

Fotó: Illusztráció/FKI

Tűz Debrecenben: több egység dolgozik az oltáson

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Debrecen-Józsán, a Szentgyörgyierdő soron mintegy ötszáz köbméternyi fahulladék gyulladt meg. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltóság két gépjárműfecskendőjét riasztották, emellett egy debreceni és egy berettyóújfalui vízszállító egység is bekapcsolódott a munkába.

A lángok körülbelül háromszáz négyzetméteren pusztítanak, az oltást pedig négy vízsugárral végzik a rajok. A beavatkozást nehezíti, hogy a szükséges oltóvizet távolabbról kell biztosítani, ezért a vízszállító járművek folyamatos utánpótlást biztosítanak.

A munkálatokat a tulajdonos is segíti: egy erőgéppel bontják meg az égő faanyagot, hogy a víz a mélyebben izzó részekhez is eljusson, így hatékonyabban tudják megfékezni a tüzet.

A tűzoltók továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok teljes eloltásán.

