Orbán Viktor válaszolt Magyar Péter vádaskodására – videó

Debrecen

Lángtenger Debrecennél: több város tűzoltói küzdenek az óriási tűzzel

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Hatalmas mennyiségű fahulladék kapott lángra Debrecen egyik külterületi részén. A tűz miatt több egységet is riasztottak, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a lángok megfékezésén.
Komoly tűzesethez riasztották a hatóságokat Debrecen egyik külterületi részén, ahol rövid idő alatt hatalmas lángok csaptak fel. A tűz gyorsan terjedt, és nagy mennyiségű faanyagot érintett –  ada hírül a Blikk.

Tűz Debrecenben: több egység dolgozik az oltáson

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Debrecen-Józsán, a Szentgyörgyierdő soron mintegy ötszáz köbméternyi fahulladék gyulladt meg. A helyszínre a debreceni hivatásos tűzoltóság két gépjárműfecskendőjét riasztották, emellett egy debreceni és egy berettyóújfalui vízszállító egység is bekapcsolódott a munkába.

A lángok körülbelül háromszáz négyzetméteren pusztítanak, az oltást pedig négy vízsugárral végzik a rajok. A beavatkozást nehezíti, hogy a szükséges oltóvizet távolabbról kell biztosítani, ezért a vízszállító járművek folyamatos utánpótlást biztosítanak.

A munkálatokat a tulajdonos is segíti: egy erőgéppel bontják meg az égő faanyagot, hogy a víz a mélyebben izzó részekhez is eljusson, így hatékonyabban tudják megfékezni a tüzet.

A tűzoltók továbbra is nagy erőkkel dolgoznak a lángok teljes eloltásán.

Hajnalban csapott fel a tűz Oroszlányban – gyerekeket vittek kórházba, hajszálon múlt a robbanás

Húsvéthétfő hajnalán teljes terjedelmében égett egy lakóház Oroszlányban, a lángok gyorsan átterjedtek a tetőszerkezetre is. A tűz miatt gyermekeket kellett kórházba szállítani a helyszínről.

 

 

