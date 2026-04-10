Lángba borult egy miskolctapolcai hotel

Pénteken délután négy óra körül érkezett a riasztás arról, hogy hatalmas füst gomolyog a miskolctapolcai Juno Hotelnél, ahol váratlanul tűz ütött ki – írta a Boon.hu.

Tűz az elhagyatott hotelben

Tűz ütött ki a miskolctapolcai Junóban

Füstfelhő lepte el Miskolctapolcát péntek délután, miután kigyulladt az évtizedek óta üresen álló Juno Hotel. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok az épület második emeletén, egy szobában csaptak fel. A miskolci hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, és több vízsugárral kezdték meg az oltást, miközben folyamatosan szellőztetik át a füsttel teli szinteket. A pusztító tűz pontos okát vizsgálják.

A Plesz Antal tervei alapján 1974-ben épült, 14 emeletes szálló egykor a környék legmodernebb épülete volt: diszkó, kaszinó és luxuscikkeket árusító bolt is működött benne. A fénykorát a szocializmus alatt élő hotel a rendszerváltás után fokozatosan leépült, majd a kétezres évek elején végleg bezárt.

Bár az épület állapota folyamatosan romlik, 2025 novemberében reménysugár csillant fel, amikor fények gyúltak az ablakokban.

Akkor kiderült, hogy csupán állagmegóvási munkálatokat végeztek a tulajdonos engedélyével, de a mostani eset ismét ráirányította a figyelmet a miskolci "szellemhotel" rendezetlen sorsára.

