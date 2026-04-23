Füstbe borult Kecskemét, tűz ütött ki a hulladékfeldolgozóban – videó

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több egység és egy erőgép is a helyszínre sietett, hogy megfékezzék a lángokat. A több száz köbméternyi hulladékot felemésztő tűz elfojtásán a kecskeméti hivatásos tűzoltók megfeszített erővel dolgoztak – írta a Blikk.hu.

Tűz a kecskeméti hulladékfeldolgozó telepen

Hatalmas területen pusztított a tűz Kecskemétnél

A viharos szélben gyorsan terjedő lángok végül mintegy ötezer négyzetméteren perzselték fel a hulladékot és egy közeli épületet is megrongáltak. Hat település egységei tizenkét vízsugárral vívtak ádáz harcot, miközben a tűz közvetlen közeléből több gáz- és hegesztőpalackot is ki kellett menteniük a robbanásveszély elhárítása érdekében.

