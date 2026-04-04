Egy beteg kisfiú és az apukája is megsérült a tatabányai lakástűzben

Szombat reggel csaptak fel a lángok egy tatabányai, Mártírok úti panelház harmadik emeleti lakásában, ahol egy apa és beteg fia szenvedtek sérüléseket. Különös egybeesés, hogy ugyanebben az ingatlanban másfél évvel ezelőtt már pusztított a tűz, így a hatóságok most is vizsgálják az eset körülményeit – írta a Kemma.hu.

Apa és fia sérültek meg a lakástűzben

Apa és fia kórházba került a tűz miatt

Kórházba szállítottak egy férfit a 15 éves, beteg fiával együtt, miután szombaton tűz ütött ki a lakásukban. A mentők füstmérgezés gyanújával látták el őket. miközben a tatabányai és bajnai tűzoltók megfékezték a lángokat és 15 embert kimenekítettek az épületből.

Döbbenetes módon ebben a lakásban nem ez volt az első eset, hogy menteni kellett: alig másfél évvel ezelőtt egy laptop töltője okozott elektromos zárlatot, ami miatt szintén pusztított a tűz ugyanitt. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy ezúttal mi okozhatta a gyulladást.

