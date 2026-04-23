Ezért nem tud haladni az M43-as autópályán

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M43-as autópálya 40-es kilométerénél, Makó közelében, és teljes terjedelmében lángba borult. A tűzeset a reggeli órákban komoly fennakadást okozott a Románia felé haladó forgalomban – írta a Délmagyar.hu.
Négy vízsugárral kezdték meg a tűz oltását
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. Az egységek négy vízsugárral kezdték meg az oltást, és sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok továbbterjedjenek.
Senki sem sérült meg, ugyanakkor a járműben jelentős anyagi kár keletkezett.
A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik, és átvizsgálják a rakomány maradványait, hogy kizárják a visszagyulladás lehetőségét. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik, a hatóságok pedig fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket.
Lángokkal zsarolta a hatóságokat
Egy külföldi férfi drasztikus módszerrel próbálta kikényszeríteni követelései teljesítését egy hatósági intézményben. A gyújtogatás után letartóztatták a pakisztáni állampolgárt.