Rendkívüli

Botrány: Zelenszkij a Barátság kőolajvezetéket támadta

Érdekes

Mindössze 19 másodperc, mégis ez minden idők egyik legfontosabb videója

m43 autópálya

Ezért nem tud haladni az M43-as autópályán

Komoly fennakadást okozott a reggeli forgalomban egy lángoló jármű az M43-as autópályán, Makó közelében. A tűz miatt a Románia felé tartó sávoknál torlódás alakult ki, az érintett szakaszt lezárták.
Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M43-as autópálya 40-es kilométerénél, Makó közelében, és teljes terjedelmében lángba borult. A tűzeset a reggeli órákban komoly fennakadást okozott a Románia felé haladó forgalomban – írta a Délmagyar.hu.

A tűz miatt lezárták az M43-as érintett szakaszát
Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Négy vízsugárral kezdték meg a tűz oltását

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. Az egységek négy vízsugárral kezdték meg az oltást, és sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok továbbterjedjenek. 

Senki sem sérült meg, ugyanakkor a járműben jelentős anyagi kár keletkezett.

A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik, és átvizsgálják a rakomány maradványait, hogy kizárják a visszagyulladás lehetőségét. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik, a hatóságok pedig fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket.

Lángokkal zsarolta a hatóságokat

Egy külföldi férfi drasztikus módszerrel próbálta kikényszeríteni követelései teljesítését egy hatósági intézményben. A gyújtogatás után letartóztatták a pakisztáni állampolgárt.

 

