Ezért nem tud haladni az M43-as autópályán

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M43-as autópálya 40-es kilométerénél, Makó közelében, és teljes terjedelmében lángba borult. A tűzeset a reggeli órákban komoly fennakadást okozott a Románia felé haladó forgalomban – írta a Délmagyar.hu.

A tűz miatt lezárták az M43-as érintett szakaszát

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

Négy vízsugárral kezdték meg a tűz oltását

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a makói és a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. Az egységek négy vízsugárral kezdték meg az oltást, és sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok továbbterjedjenek.

Senki sem sérült meg, ugyanakkor a járműben jelentős anyagi kár keletkezett.

A tűzoltók jelenleg az utómunkálatokat végzik, és átvizsgálják a rakomány maradványait, hogy kizárják a visszagyulladás lehetőségét. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik, a hatóságok pedig fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket.

