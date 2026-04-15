Égő ház ablakán másztak ki a rendőrök egy idős férfival

A bejelentést követően az ózdi egységek azonnal a Centrum úti helyszínre siettek, ahol egy lángoló házzal találták szembe magukat. Nagy Péter r. zászlós, Polónyi Balázs r. főtörzsőrmester, valamint Sebők István és Rácz Vivien Andrea r. őrmesterek elsőként a gázcsapot zárták el, miközben az ablakokon kicsapó tűz már az egész épületet felemésztette – írta a Police.hu.

Tűz csapott ki az ablakon, de így is bementek megmenteni egy idős férfit a rendőrök

Hősies mentés az ózdi tűzből

A rendőrök egymást segítve, az ablakon keresztül jutottak be a lángoló szobába, ahol egy magatehetetlen, idős férfira bukkantak.

A 93 éves nyugdíjast is ott vitték ki, ahol bementek, vagyis az égő ablakon át, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

Az életmentő akció során a zászlós és a főtörzsőrmester is megsérült: horzsolásokat szenvedtek, egyikük pedig füstmérgezés miatt oxigénellátásra szorult. A hősies helytállás és az orvosi ellátást után azonnal visszatértek a szolgálatba.

Míg Ózdon a rendőrök az életüket kockáztatták egy bajbajutottért, addig az autópálya szélén megdöbbentő közöny fogadta azt a sofőrt, aki mellett autósok tucatjai hajtottak el segítségnyújtás nélkül.