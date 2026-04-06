Hajnalban csapott fel a tűz Oroszlányban – gyerekeket vittek kórházba, hajszálon múlt a robbanás

Húsvéthétfő hajnalán riasztották a tűzoltókat egy égő lakóházhoz Oroszlányban. A tűz gyorsan elharapózott, és rövid idő alatt az egész épületet, valamint a tetőszerkezetet is elérte – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Ennyit hagyott meg a tűz a lakóingatlanból

Fotó: Czupár Tamás parancsnokhelyettes (Forrás: Kemma)

Tűz Oroszlányban: gyerekeket vittek kórházba

A jelzés reggel fél hét körül érkezett az oroszlányi önkormányzati tűzoltósághoz, akik azonnal a helyszínre vonultak. A Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlányban, a Homoki utcában egy mintegy 60 négyzetméteres lakóház égett teljes terjedelmében.

Az ingatlanban a tűz keletkezésekor két gyermek és két felnőtt tartózkodott, akiknek sikerült időben kimenekülniük az égő épületből. A mentők a gyermekeket további vizsgálatokra kórházba szállították.

A beavatkozás során a tűzoltók két darab, egyenként 11,5 kilogrammos PB-gázpalackot hoztak ki az épületből. A palackokat hőhatás érte, azonban sikerült azokat visszahűteni, így nem történt robbanás.

Az esetről Takács Károly polgármester is beszámolt, aki helyszíni fotókat is megosztott. Az OVTV Facebook-oldalán közzétett információk szerint a tűz feltételezett oka egy elektromos olajradiátor meghibásodása lehetett.

A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni a még súlyosabb következményeket.

