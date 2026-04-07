Oroszlányi tűzeset: a hatéves ikrek mentették meg a családot – videóval és képekkel

Húsvéthétfő hajnalán riasztották a tűzoltókat egy égő lakóházhoz. A tűz Oroszlányban olyan gyorsan terjedt, hogy rövid idő alatt az egész épület lángba borult, és a tetőszerkezetet is elérte.
A tűz percek alatt elharapózott
Ahogy azt az Origo is megírta, a Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlányban a Homoki utca egyik, mintegy 60 négyzetméteres háza égett teljes terjedelmében.
A jelzés reggel fél hét körül érkezett, az oroszlányi és a tatabányai tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek. Az épületben két gyermek és két felnőtt tartózkodott, akiknek sikerült időben kimenekülniük.
A mentők a kicsiket további vizsgálatokra kórházba szállították.
A beavatkozás során két, egyenként 11,5 kilogrammos PB-gázpalackot is kihoztak az épületből, amelyeket hőhatás ért. A tűzoltók azonban visszahűtötték azokat, így sikerült elkerülni a robbanást.
Az OVTV Facebook-oldalán közzétett információk szerint a tüzet egy elektromos olajradiátor meghibásodása okozhatta.
„Tűz! Tűz!” – a gyerekek mentették meg a családot
A Kemma.hu beszámolója szerint a tragédia akár még súlyosabb is lehetett volna.
A család hatéves ikergyermekei vették észre először a bajt. A gyerekszobában csaptak fel a lángok, és már a mennyezet is égett, amikor átszaladtak a szülőkhöz.
A gyerekek rohantak át hozzánk, és azt kiabálták, hogy tűz, tűz
– idézte fel a történteket a családfő.
A száraz gerendák miatt a tűz rendkívül gyorsan terjedt, percek alatt átterjedt az egész házra.
Hét év munkája lett a lángok martaléka
A Kemma.hu információi szerint a négytagú család hét éve élt a bérelt házban, amely számukra valódi otthonná vált. A tűz azonban mindent elpusztított.
A család gyakorlatilag mindenét elveszítette, az évek alatt összegyűjtött vagyon, személyes tárgyak és emlékek is a lángok martalékává váltak.
Robbanástól tartottak
A helyszínre több egység is érkezett, köztük tatabányai hivatásos és önkéntes tűzoltók, akik több vízsugárral oltották a lángokat.
Három-négy autóval oltották a tüzet, de annyira gyúlékony volt minden, hogy szinte percek alatt leégett az egész
– mondta a családfő.
A gyerekeket a szomszédok vették át, amíg a tűzoltók dolgoztak a helyszínen.
A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a helyzet még súlyosabb legyen.
Órákig küzdöttek a lángokkal
Az oltás közel két órán át tartott, a tűzoltók folyamatosan dolgoztak, hogy megfékezzék a lángokat. Közben amit lehetett, igyekeztek kimenteni az égő házból, de kevés dolgot tudtak megóvni.
Amit láttak, hogy menthető, azt hordták ki, de igazából szinte semmi nem maradt
– mondta a családfő.
A szakemberek szerint a falak egy része még megmenthető lehet, a tetőszerkezet azonban teljesen megsemmisült. A ház jelenleg lakhatatlan, a család mindenét elveszítette.
„Csak azt mondják: menjünk haza”
A történtek nemcsak anyagi, hanem súlyos lelki terhet is jelentenek. A család hatéves ikrei autizmussal élnek, így számukra a helyzet feldolgozása különösen nehéz.
Ők ide születtek, itt nőttek fel, nekik ez a világuk. Most csak azt hajtogatják, hogy menjünk haza, mert nem értik, hogy már nincs hová
– mondta az apa.
A kisfiú és a kislány emellett asztmával, allergiával és laktózérzékenységgel is küzd, ezért a megszokott környezet elvesztése számukra még nagyobb megterhelést jelent.
Ideiglenes menedék, bizonytalan jövő
A család ideiglenesen egy külföldön tartózkodó ismerősük házába költözött, de hosszabb távon szeretnék újra felépíteni az otthonukat.
Ez volt a mi helyünk. Szeretnénk újra felépíteni
– fogalmazott az apa.
Aki segíteni szeretne a bajba jutott családnak, az az alábbi számlaszámon támogathatja őket:
Név: Deák Linda Júlia
Bank: OTP Bank
Számlaszám: 11773401-01390191
