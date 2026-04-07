tragédia

Oroszlányi tűzeset: a hatéves ikrek mentették meg a családot – videóval és képekkel

Húsvéthétfő hajnalán hatalmas lángok pusztítottak egy oroszlányi családi házban. A tűz percek alatt elharapózott, a gyerekeket kórházba vitték.
Húsvéthétfő hajnalán riasztották a tűzoltókat egy égő lakóházhoz. A tűz Oroszlányban olyan gyorsan terjedt, hogy rövid idő alatt az egész épület lángba borult, és a tetőszerkezetet is elérte.

A tűzben mindenük odalett – mutatta megtörten a családapa Fotó: G.D.V./24 Óra/Kemma

A tűz percek alatt elharapózott

Ahogy azt az Origo is megírta, a Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlányban a Homoki utca egyik, mintegy 60 négyzetméteres háza égett teljes terjedelmében.

A jelzés reggel fél hét körül érkezett, az oroszlányi és a tatabányai tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek. Az épületben két gyermek és két felnőtt tartózkodott, akiknek sikerült időben kimenekülniük.

A mentők a kicsiket további vizsgálatokra kórházba szállították.

A beavatkozás során két, egyenként 11,5 kilogrammos PB-gázpalackot is kihoztak az épületből, amelyeket hőhatás ért. A tűzoltók azonban visszahűtötték azokat, így sikerült elkerülni a robbanást.

Az OVTV Facebook-oldalán közzétett információk szerint a tüzet egy elektromos olajradiátor meghibásodása okozhatta.

„Tűz! Tűz!” – a gyerekek mentették meg a családot

A Kemma.hu beszámolója szerint a tragédia akár még súlyosabb is lehetett volna.

A család hatéves ikergyermekei vették észre először a bajt. A gyerekszobában csaptak fel a lángok, és már a mennyezet is égett, amikor átszaladtak a szülőkhöz.

A gyerekek rohantak át hozzánk, és azt kiabálták, hogy tűz, tűz

– idézte fel a történteket a családfő.

A száraz gerendák miatt a tűz rendkívül gyorsan terjedt, percek alatt átterjedt az egész házra.

Hét év munkája lett a lángok martaléka

A Kemma.hu információi szerint a négytagú család hét éve élt a bérelt házban, amely számukra valódi otthonná vált. A tűz azonban mindent elpusztított.

A család gyakorlatilag mindenét elveszítette, az évek alatt összegyűjtött vagyon, személyes tárgyak és emlékek is a lángok martalékává váltak.

Robbanástól tartottak

A helyszínre több egység is érkezett, köztük tatabányai hivatásos és önkéntes tűzoltók, akik több vízsugárral oltották a lángokat.

Három-négy autóval oltották a tüzet, de annyira gyúlékony volt minden, hogy szinte percek alatt leégett az egész

– mondta a családfő.

A gyerekeket a szomszédok vették át, amíg a tűzoltók dolgoztak a helyszínen.

A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a helyzet még súlyosabb legyen.

Órákig küzdöttek a lángokkal

Az oltás közel két órán át tartott, a tűzoltók folyamatosan dolgoztak, hogy megfékezzék a lángokat. Közben amit lehetett, igyekeztek kimenteni az égő házból, de kevés dolgot tudtak megóvni.

Amit láttak, hogy menthető, azt hordták ki, de igazából szinte semmi nem maradt 

– mondta a családfő.

A szakemberek szerint a falak egy része még megmenthető lehet, a tetőszerkezet azonban teljesen megsemmisült. A ház jelenleg lakhatatlan, a család mindenét elveszítette.

„Csak azt mondják: menjünk haza”

A történtek nemcsak anyagi, hanem súlyos lelki terhet is jelentenek. A család hatéves ikrei autizmussal élnek, így számukra a helyzet feldolgozása különösen nehéz.

Ők ide születtek, itt nőttek fel, nekik ez a világuk. Most csak azt hajtogatják, hogy menjünk haza, mert nem értik, hogy már nincs hová 

– mondta az apa.

A kisfiú és a kislány emellett asztmával, allergiával és laktózérzékenységgel is küzd, ezért a megszokott környezet elvesztése számukra még nagyobb megterhelést jelent.

Ideiglenes menedék, bizonytalan jövő

A család ideiglenesen egy külföldön tartózkodó ismerősük házába költözött, de hosszabb távon szeretnék újra felépíteni az otthonukat.

Ez volt a mi helyünk. Szeretnénk újra felépíteni 

– fogalmazott az apa.

Aki segíteni szeretne a bajba jutott családnak, az az alábbi számlaszámon támogathatja őket:

Név: Deák Linda Júlia

Bank: OTP Bank

Számlaszám: 11773401-01390191

A tűzesetről készül képgalériát ide kattintva tudja megtekinteni!

 

