Tizenhárom ember otthonát pusztította el a tűz Móron

Hajnali riasztás érkezett a Mór egyik utcájában fellángoló, pusztító tűzhöz, amely miatt négy család veszítette el a tetőt a feje felől. A Petőfi Sándor utcában több otthont is elnyelő tűz következtében az ingatlanok teljesen lakhatatlanná váltak.
Súlyos csapás érte a móri közösséget, miután egy péntek hajnali tűz során négy család szinte minden ingóságát felemésztette a pusztítás. Az önkormányzat azonnali segítséget nyújtott a kilátástalan helyzetbe került lakóknak, így összesen 13 személynek – köztük kilenc felnőttnek és négy gyermeknek – biztosítottak átmeneti otthont a városi ingatlanokban – írta a Feol.hu.

Tűzeset Móron
Fotó: Mór Városi Önkormányzat FB oldala

Összefogás a móri tűz károsultjaiért

A gyors önkormányzati segítség mellett a városvezetés most a lakosság támogatását is kéri, hogy a mindenüket elveszítő családok újrakezdhessék életüket. 

A tárgyi adományokat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat koordinálja, a pénzbeli felajánlásokat pedig a Családsegítő Alapítvány elkülönített, 10401017-49515749-49521050 számú számlájára várják „Móri tűzeset” megjegyzéssel. 

Fenyves Péter polgármester bízik a helyi közösség erejében, hangsúlyozva, hogy a tragédia után minden apró hozzájárulás hatalmas segítséget jelent a bajbajutottaknak. További képeket ide kattintva tekinthet meg.

