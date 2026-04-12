Videón, ahogy egy férfi szénné égette a barátja autóját Pécsen

Egy ártalmatlannak induló autós összejövetel fordult át drámai jelenetbe Pécsen április 11-én éjszaka. A helyszínen végül tűz ütött ki, amely percek alatt teljesen elpusztított egy autót – írja a Bama.hu.

Túlpörgette a motort, hatalmas tűz lett a vége

Fotó: részlet a videóból

Tűz az autós találkozón Pécsen

Az eset a pécsi Időjós út parkoló területén történt, ahol autókedvelők gyűltek össze egy baráti beszélgetésre. A résztvevők nyugodt hangulatban töltötték az estét, amikor egy férfi megjelent egy járművel, és folyamatosan nagy fordulaton járatta a motort.

A beszámolók szerint a motorbőgetés egy ponton túl kritikus állapothoz vezetett: az autó túlmelegedett, majd rövid időn belül kigyulladt. A lángok gyorsan elharapóztak, és az autó percek alatt teljesen kiégett.

Sajtóinformációk szerint a férfi nem a saját járművét használta, hanem a barátja autóját vitte el annak tudta nélkül. A tulajdonost csak később értesítették arról, hogy mi történt a kocsival.

A keletkezett kár több millió forintra tehető, az autó gyakorlatilag menthetetlenné vált.

Gyorsan megfékezték a lángokat

A történtekről a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság is beszámolt. Horváth Nikolett Csilla tűzoltó főhadnagy megerősítette, hogy a jármű motortere gyulladt ki. A pécsi hivatásos tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és egy vízsugárral eloltották a lángokat, így sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését. Személyi sérülés szerencsére nem történt, azonban az eset jól mutatja, milyen gyorsan válhat egy ártalmatlan helyzet súlyos károkat okozó eseménnyé.

