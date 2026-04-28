Megrázó videón, ahogy lángokra kap és porrá ég egy templom

A katasztrófavédelem nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, mivel a lángok pillanatok alatt elborították a templom teljes tetőszerkezetét. Már messziről látni lehetett a pusztítást, ahogy a homlokzati kereszt és a torony is a megfékezhetetlen tűz martalékává vált – írta a Maszol.

A tűz martaléka lett a templomtorony

Romokban a templom a tűz után

Bár a település világhírű fatemploma szerencsére sértetlen maradt, a tűz teljesen tönkretette a közösség új, még épülő katolikus szentélyét. A helyiek gyanúja szerint a bajt egy nappal korábbi munka okozhatta:

a harangok felszerelése közben kipattanó szikra parázsolhatott a tetőszerkezetben, amelyből később a pusztító tűz kifejlődött.

A hívek évek óta adományokkal és önkéntes munkával támogatták az építkezést, így a közösséget mélyen lesújtotta a látvány. Marius Tomoș helyi parókus megerősítette, hogy a lángok felbecsülhetetlen károkat okoztak az évek óta készülő épületben.

