A szárazság már érezteti hatását, több nagy tűz volt az országban vasárnap

A korábbi évekhez viszonyított csapadékos tél ellenére tavaszra ismét beköszöntött a szárazság. Ezzel a hatóságok is tisztában vannak: az ország közel felén tűzgyújtási tilalom van. Összesen 8 vármegye érintett: Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg. A problémát jól mutatja, hogy az ország több részén is óriási tüzek pusztítottak vasárnap.

Négy település tűzoltóit riasztották a Szolnokhoz közeli erdőkbe vasárnap

Tűz a szolnoki erdőben

Vasárnap délután keletkezett a tűz Szolnok szandai városrészén, az erdő aljnövényzete gyulladt ki nagy területen. Előbb a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, ceglédi, a kunszentmártoni és a szarvasi hivatásos tűzoltók, az Életjel ÖTE önkéntes tűzoltói, valamint a szolnoki hivatásos tűzoltók vonultak ki, utóbbi munkatársai kéziszerszámokkal kezdték meg az oltási munkálatokat – írta a Szoljon.hu.

Lángok Érpataknál

Érpatak külterületén három hektáron puszítottak a lángok. Az újfehértói önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral, puttonyfecskendővel és kéziszerszámokkal kezdték oltani a lángokat. A helyszínre tartanak a nyíregyházi és a nyíradonyi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is – írta a Szon.hu.

Távközlési kábel is a tűz martaléka lett

A Somogy vármegyei Szenyéren öt hektáron csaptak fel a lángok. A Petőfi utca melletti tisztáson hamar elharapództak a lángok, mivel száraz volt az aljnövényzet.

A tűz elért egy távközlési kábelt is, ami a környéken fennakadást okozott a telefon- és internetszolgáltatásban. A beavatkozó egységek megfeszített tempóban dolgoznak a nehéz terepen: a marcali hivatásos tűzoltók vízsugarakkal, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal fojtják el a fel-felcsapó lángokat. A továbbterjedés megakadályozása és a végleges kárfelszámolás érdekében a nagyatádi hivatásos tűzoltók, valamint a katasztrófavédelem műveleti szolgálata is a helyszínre tart – adta hírül a Sonline.hu.

Az eső hiánya mellett az is hozzájárul a tavaszi tüzek intenzitásához, hogy a növényekben ekkor még nem indult be rendesen az anyagcsere, közel sem áramlik például a fákban annyi víz és olyan intenzitással, mint a melegebb időszakokban.