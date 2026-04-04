Háromszázan menekültek ki egy hévízi szállodából

Csaknem háromszáz ember menekült ki egy hévízi szállodából április 4-én, miután valami kigyulladt az épület alagsorában. A Rákóczi utcai hotel egyik trafójánál felcsapó lángokat a keszthelyi hivatásos és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók oltották el még azelőtt, hogy tűz elterjedt volna az Index információi szerint.
A hírportál a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra hivatkozva azt írta, a beavatkozás idejére teljesen kiürítették a hotelt, ezért 250 vendégnek és 40 dolgozónak is átmenetileg el kellett hagynia az épületet.
Ez történt a tűz után
Komolyabb intézkedésre nem volt szükség, így kis idővel később mindenki visszatérhetett a szállodába.
