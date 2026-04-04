Háromszázan menekültek ki egy hévízi szállodából

Csaknem háromszáz ember menekült ki egy hévízi szállodából április 4-én, miután valami kigyulladt az épület alagsorában. A Rákóczi utcai hotel egyik trafójánál felcsapó lángokat a keszthelyi hivatásos és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók oltották el még azelőtt, hogy tűz elterjedt volna az Index információi szerint.

Negyven tűzoltóra volt szükség, hogy eloltsák a lángokat a belvárosi tűzesetnél

Fotó: FKI

A hírportál a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra hivatkozva azt írta, a beavatkozás idejére teljesen kiürítették a hotelt, ezért 250 vendégnek és 40 dolgozónak is átmenetileg el kellett hagynia az épületet.

Komolyabb intézkedésre nem volt szükség, így kis idővel később mindenki visszatérhetett a szállodába.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.