Tűz Várpalotán: megérkeztek a képek

Várpalota és Nádasdladány között, a 7204-es út közelében kapott lángra a kiszáradt növényzet és a nádas a Katasztrófavédelem oldalán olvasható információk szerint. Több hektáron terjed a tűz, a területet nehéz megközelíteni, csak gyalog tudnak oda eljutni a szakemberek.

Tűz Várpalota mellett

A lángok megfékezésén a pétfürdői hivatásos tűzoltók és a polgárdi önkormányzati egységek dolgoznak, munkájukat egy Székesfehérvárról érkezett vízszállító is segíti.

A helyszínre újabb tűzoltóegységeket is riasztottak, akkora már a baj.

Több hektáron ég a nádas és a száraz fű Várpalotánál

