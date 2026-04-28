Rendkívüli

Putyin történelmi bejelentést tett – megjósolta a jövőt

Sport

Lothar Matthäus tippelt: szerinte ez a csapat játssza a Bajnokok Ligája-döntőt

tűz

Brutális tűz Zalaegerszeg belvárosában, kigyulladt az egykori szakszervezeti székház– videó

Kedden délután kigyulladt Zalaegerszegen a korábbi szakszervezeti székház, amely jelenleg irodaházként üzemel. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre és sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok átterjedjenek a szomszédos épületekre.
Szinte teljes terjedelmében ég az SZMK épülete Zalaegerszegen. Az ingatlan felújítás alatt áll, teljesen fel van állványozva. A helyszínen három tűzoltóautó kezdte meg az oltási munkálatokat – adta hírül a Zaol.hu.

Zalaegerszegen kigyulladt az egykori SZMK székház, a tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat
Fotó: Pezzetta Umberto/Zaol

Tűz Zalaegerszeg belvárosában

A katasztrófavédelem szerint a tűz majdnem elérte a szomszédos épületet, azonban a tűzoltók időben a odaértek. A helyszínen dolgoznak a pacsai és a körmendi hivatásos tűzoltók is, valamint a lenti hivatásos tűzoltók is elindultak az esethez.
A Zaol.hu megjegyezte: a Szakszervezetek Háza néven ismert épületet 1962-ben adták át. A szakszervezetek- és az SZTK (Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja) hivatalainak, továbbá kluboknak és művészeti csoportoknak adott otthont. A rendszerváltást követően irodaházzá vált, majd magántulajdonba került, 2013-ban pedig bezárták. Balaicz Zoltán polgármester 2025 márciusában jelentette be, hogy az épületet felújították és ismét irodaházként funkcionált.

A napokban biztosan nem unatkoztak a tűzoltók, mivel számos bozóttűzzel kellett megbírkózniuk. Legutóbb Várpalota közelében csaptak fel a lángok.

 

 

