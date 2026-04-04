Egy szikra és minden odalett: tragédiába fordult a húsvét egy nyugdíjas pár számára

A Nool.hu beszámolója szerint komoly pusztítást végeztek a lángok hétfőn Bátonyterenyén, a település egyik utcájában. A tűz nagyon gyorsan terjedt, és rövid idő alatt több épület is veszélybe került. Az egyik család háza teljesen lakhatatlanná vált.

A tűz után a bátonyterenyei ház nagy része használhatatlanná vált, a család szinte mindenét elveszítette

Fotó: Lorkó Dávid / Forrás: Nool.hu

Így próbálnak segíteni a családnak a drámai tűzeset után

A család szinte mindenét elveszítette a tűzben. Ami a házban volt, az nagy részt megsemmisült, ezért most teljesen újra kell kezdeniük mindent.

A történtek Bátonyterenyén, a Szent István úton zajlottak hétfőn. A lángok egy melléképületben csaptak fel először, majd nagyon gyorsan átterjedtek a közelben lévő épületekre is.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a faszerkezetű melléképület teljes terjedelmében égett. A tűz később elérte a lakóház tetőszerkezetét is, és több helyiségben is komoly károkat okozott. Egy szomszédos garázs is kigyulladt, de ott már sikerült időben megállítani a lángokat.

A tűzoltók több vízsugárral oltották a tüzet, és az épületből két gázpalackot is kihoztak, így sikerült megelőzni egy esetleges robbanást.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, Radics Gyuláné és családja azonban szinte mindenüket elveszítette.

A történtek részletei egy rokon, Daróczi Zsuzsa Facebook-bejegyzéséből derültek ki. A bejegyzés alapján a ház jelentős része lakhatatlanná vált.

A tűz után kiégtek az ablakok, a bútorok tönkrementek, a ruhák és a gyógyszerek is megsemmisültek. A konyha gyakorlatilag teljesen leégett. Az épületet szinte az alapoktól kell helyrehozni, a villanyvezetékektől egészen a tetőig. A család helyzete különösen nehéz. Radics Gyuláné rokkantnyugdíjas, férje pedig nyugdíjas, így önerőből nem tudják finanszírozni a felújítást. A házra ráadásul biztosítást sem kötöttek.

A tragédia után viszont gyorsan megmozdult a környék. Több helyi lakos is felajánlotta a segítségét és már olyan szakemberek is jelentkeztek, akik ingyen vállalnák a munkát. Ácsok és festők is jelezték, hogy segítenek a felújításban, így a munkadíj egy részét nem kell majd kifizetni. Az építőanyagok viszont még mindig komoly kiadást jelentenek, ezért a család minden felajánlásnak örül. Aki tud, pénzzel vagy akár építőanyaggal is segíthet. Közben az önkormányzat abban segített, hogy a családnak legyen ideiglenes szállása, amíg a házuk sorsa rendeződik.