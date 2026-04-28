Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos

Rosszul rögzített tűzijáték miatt halt meg egy ember

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vádat emelt a Monori Járási Ügyészség az ellen a férfi ellen, akinek végzetes mulasztásai egy ember életébe kerültek egy korábbi szilveszteri ünnepségen. A tragédiát a szakszerűtlenül és gondatlanul kezelt tűzijáték okozta, amely a fellövés pillanatában vált halálos fegyverré.
Egy üllői férfi illegálisan beszerzett pirotechnikai eszközökkel oltotta ki barátja életét. A vádlott egy egyszerű vödörbe állítva próbálta megműködtetni a kizárólag szakemberek számára engedélyezett bombákat, ám a biztonsági távolság be nem tartása miatt a fellőtt tűzijáték közvetlen közelről talált el egy embert. A robbanás következtében a férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – írta az MTI.

Fotó: Illusztráció (Ali Müftüoğulları/Pexels)

Halálos tűzijáték

Az ügyészség szerint a tragédiát a szabályok teljes figyelmen kívül hagyása okozta. A vádlott pirotechnikus segítsége nélkül, házilag összetákolt eszközökkel dolgozott, és a biztonsági távolságot sem tartotta be. A szakszerűtlenül indított tűzijáték így egy ember halálához vezetett.

A férfit halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják. Bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!