Rosszul rögzített tűzijáték miatt halt meg egy ember

Egy üllői férfi illegálisan beszerzett pirotechnikai eszközökkel oltotta ki barátja életét. A vádlott egy egyszerű vödörbe állítva próbálta megműködtetni a kizárólag szakemberek számára engedélyezett bombákat, ám a biztonsági távolság be nem tartása miatt a fellőtt tűzijáték közvetlen közelről talált el egy embert. A robbanás következtében a férfi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – írta az MTI.

Illegális, rosszul használt tűzijáték végzett egy emberrel

Fotó: Illusztráció (Ali Müftüoğulları/Pexels)

Halálos tűzijáték

Az ügyészség szerint a tragédiát a szabályok teljes figyelmen kívül hagyása okozta. A vádlott pirotechnikus segítsége nélkül, házilag összetákolt eszközökkel dolgozott, és a biztonsági távolságot sem tartotta be. A szakszerűtlenül indított tűzijáték így egy ember halálához vezetett.

A férfit halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolják. Bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

