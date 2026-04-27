Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Érdekes

dunaújvárosi egyetem

Evakuálni kellett a Dunaújvárosi Egyetemet tűzriadó miatt, keresik a tettest

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azonnali evakuálást rendeltek el a helyi egyetemen, miután egy ismeretlen elkövető szándékosan megzavarta az intézmény rendjét. A hatóságok jelenleg is keresik azt a felvételen látható nőt, aki miatt az épületben megszólalt a tűzriasztó.
A hatóságok a lakosság segítségét kérik egy március végi eset felderítéséhez, amely során a campus Táncsics Mihály utcai épületében egy ismeretlen nő szándékosan működésbe hozta a biztonsági rendszert. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt indított eljárást, mivel az indokolatlanul megszólaló tűzriasztó miatt az egész épületet ki kellett üríteni – írta a Duol.hu.

Kiürítették a dunaújvárosi egyetemet a tűzriadó miatt
Fotó:  Police.hu 

Keresik a nőt, aki miatt megszólalt a tűzriasztó

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közveszéllyel fenyegetés miatt nyomoz és a lakosság segítségét kéri a biztonsági kamerák által megörökített elkövető azonosításához. Aki felismeri a nőt, vagy érdemi információval rendelkezik a tűzjelzőt szándékosan aktiváló személy hollétéről, jelentkezzen a kapitányságon, vagy tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón, illetve a Telefontanú névtelenséget biztosító zöldszámán.

Mindeközben döbbenetes tragédia rázta meg a Balaton-partot, miután Fonyódon egy fiatal sofőr autójával a vízbe hajtott és életét vesztette a tóban. Ide kattintva bővebben olvashatnak a tragédiáról.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!