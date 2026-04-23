Kiderült, hogy van a TV2 balesetet szenvedett műsorvezetője

Ahogy arról írtunk, Zavaros Eszter, a TV2 műsorvezetője megsérült egy szerencsétlen balesetben a Győri Nemzeti Színházban. A színésznő a Szép város Kolozsvár című operettklasszikus próbáján, Marica grófnő szerepében rosszul lépett, és azonnal megsérült. Ráadásul éppen ugyanaz a bal térde bánta a mozdulatot, amelyet évekkel ezelőtt már megoperáltak. A sérülés komoly. Zavaros Eszter jelenleg MRI-vizsgálatra vár, és bokától combig érő merevítőt kell, hogy viseljen a bal lábán. A történtekről a Mokkában beszélt, ezúttal nem műsorvezetőként, hanem vendégként – vette észre a Bors.

A TV2 műsorvezetője, Zavaros Eszter a sérülése miatt nem tud színpadra állni a hétvégi premieren

Fotó: TV2

A televíziós személyiség a baleset után a győri kórház sürgősségi osztályára került, ahol elsőként azt állapították meg, hogy elszakadhatott a térd oldalszalagja. A pontos diagnózishoz azonban szükség van az MRI-vizsgálatra, mert ez alapján lehet majd eldönteni a további kezelést. Addig az orvosok a merevítőn lévő fokozatállító segítségével szabályozzák, mennyire mozgathatja és hajlíthatja a térdét.

Aludni sem tud rendesen a TV2 műsorvezetője a súlyos sérülés miatt

A sérülés a mindennapjait is átírta: csak a hátán tud aludni, és minden jóval nehezebben, lassabban megy számára, mint korábban. Ráadásul a színházi szerepétől is kénytelen volt búcsút venni.

Most úgy érzi, mintha az élet kényszerpihenőt szabott volna ki rá, ami különösen nehéz számára, hiszen mindig is nagyon aktív ember volt:

Ezt most így el kell fogadni, ez egy helyzet"

- zárta gondolatait.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.