Videóhíváson keresztül segítették egy férfi újraélesztését a mentősök

Egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyről érkezett a segélykérés, miután egy hatvan év körüli férfi egyik pillanatról a másikra összeesett. Az Országos Mentőszolgálat szerint a hívást fogadó mentésirányító azonnal kapcsolt, és nem vesztegette az időt: légzésvizsgálatra, majd az életjelek hiányában újraélesztésre instruálta a helyszínen lévőket – írta a Haon.hu.

Mentőhelikoptert is riasztottak az újraélesztés helyszínére

Videókapcsolattal segítették az újraélesztést

Miközben a helyszínen lévők próbálták életben tartani a férfit, elindult a teljes mentős arzenál: mentőhelikopter, esetkocsi, és a SzívCity alkalmazáson keresztül a közelben lévő civilek is riasztást kaptak.

A mentésirányítás még videókapcsolatot is létrehozott a bejelentőkkel, hogy ne csak szóban, hanem vizuálisan is tudják segíteni a beavatkozást.

Pár perccel később, szinte a mentőkkel egy időben érkezve visszatért a férfi keringése. A gyors újraélesztés, a helyszínen lévők együttműködése és a szakemberek azonnali reakciója végül sikerként könyvelhető el: a beteget stabil állapotban szállították kórházba.

