Kávéra várva esett össze a férfi a jégcsarnokban, óriási küzdelem kezdődött a megmentéséért

A körülbelül 50 éves férfi szédülésre panaszkodott, de miután kért egy kávét, váratlanul összeesett. Mivel a betegnek már nem volt légzése, a mentésirányító telefonos utasításait követve a jelenlévők vágtak bele az újraélesztés folyamatába, amíg a mentők meg nem érkeztek – írta az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Gyors segítségnyújtás és újraélesztés mentette meg a férfi életét

Sikeres újraélesztés a büfében

A gyors beavatkozásnak köszönhetően a férfi keringése még a mentők kiérkezése előtt visszatért. A mentősök stabilizálták a beteg állapotát, majd a szükséges ellátás után biztonságban kórházba szállították a férfit.

