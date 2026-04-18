Életveszélyben lehet Lukasenko - megrázó hír érkezett

Tiszás fizikai inzultus a HírTV stábja ellen: elfajult a helyzet Balatonfüreden

Kávéra várva esett össze a férfi a jégcsarnokban, óriási küzdelem kezdődött a megmentéséért

Döbbenetes jelenetek zajlottak le egy budapesti jégcsarnok büféjében, ahol egy középkorú férfi hirtelen eszméletét vesztette. A szemtanúk bátorságának és a gyors segítségnyújtásnak köszönhetően azonnal megkezdődött az életmentő újraélesztés.
A körülbelül 50 éves férfi szédülésre panaszkodott, de miután kért egy kávét, váratlanul összeesett. Mivel a betegnek már nem volt légzése, a mentésirányító telefonos utasításait követve a jelenlévők vágtak bele az újraélesztés folyamatába, amíg a mentők meg nem érkeztek – írta az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Gyors segítségnyújtás és újraélesztés mentette meg a férfi életét
Fotó: Shutterstock

Sikeres újraélesztés a büfében

A gyors beavatkozásnak köszönhetően a férfi keringése még a mentők kiérkezése előtt visszatért. A mentősök stabilizálták a beteg állapotát, majd a szükséges ellátás után biztonságban kórházba szállították a férfit.

Míg a fővárosi jégcsarnokban az életmentő összefogásról szóltak a hírek, addig az ország más részein egy láthatatlan veszély borzolja a kedélyeket, mivel egyre több nyugat-magyarországi várost érint a súlyos egészségügyi kockázatot jelentő azbesztügy. Erről részletesebben ide kattintva olvashatnak.

 

