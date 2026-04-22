Csökkentette az újszülöttje halálát okozó pécsi tinilány büntetését a bíróság

A fiatalkorú lány titkolt terhessége 28. hétben, egy középiskolai kollégium mosdójában hozta világra gyermekét. Az újszülött a vécékagyló lefolyójába pottyant, a vádlott pedig kézzel tépte el a köldökzsinórt. Habár tisztában volt vele, hogy a gyermek életveszélyben van, visszatért a szobájába. Később fájdalmai és erős vérzése miatt szólt a szobatársának, aki értesítette az egyik nevelőt. A kiérkező mentőorvos már csak a baba halálát tudta megállapítani.

Világra hozta, majd magára hagyta az újszülöttet a pécsi lányanya

Fotó: illusztráció/Getty Images

Mennyit ér egy újszülött élete?

A Blikk beszámolója szerint első fokon a Pécsi Törvényszék megállapította a lányanya bűnösségét tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében, amelyért négy év javítóintézeti nevelést szabott ki.

A másodfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla azonban szerdán enyhítette az ítéletet, és jogerősen három évre csökkentette a büntetés időtartamát.

A bíróság hangsúlyozta, hogy a fiatalkorú vádlott cselekedetei közvetlenül vezettek az újszülött halálához, ugyanakkor a büntetés enyhítésével az elkövető életkorát és a javítóintézeti nevelés célját is mérlegelték.

Kisfia holttestével kocsikázott napokig egy nyíregyházi nő

Egy korábban már tárgyalt ügy került ismét a Nyíregyházi Törvényszék elé, miután az eljárás új fordulatot vett. A kisfiú halála kapcsán most az is felmerült, hogy a történtek súlyosabbak, mint azt elsőre gondolták.