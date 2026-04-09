Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

dunaújváros

Elképesztő manőverekkel próbált menekülni a rendőrök elől a dunaújvárosi ámokfutó – videó

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy rutinszerű rendőri intézkedésből percek alatt kaotikus helyzet alakult ki Dunaújvárosban. Az üldözés során a sofőr több szabályt is megszegett, miközben megpróbált elmenekülni az őt megállítani akaró rendőrök elől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindennapi jelenetek játszódtak le Dunaújvárosban, amikor egy közúti ellenőrzésből pillanatok alatt üldözés lett. A rendőrök a Kenyérgyári úton akartak megállítani egy szabálytalanul közlekedő autóst, aki azonban a megállás helyett inkább rátaposott a gázra és elhajtott – írta a Duol.hu.

A menekülő autós a járdára is felhajtott az üldözés közben
A menekülő autós a járdára is felhajtott az üldözés közben
Fotó: Illusztráció (MTI/Lapis Renáta)

Szabályszegések sorozatát követte el az autósüldözés alatt

A férfi menekülés közben gyakorlatilag minden szabályt felrúgott: a körforgalomban szembefordult a forgalommal, majd felhajtott a kerékpárútra és a járdára is, komoly veszélybe sodorva az arra közlekedőket.

A hajszának végül nem a rendőrök, hanem a terep vetett véget. Az autó egy füves területen elakadt, így a menekülés is véget ért.

Az igazoltatáskor derült ki, hogy a 48 éves, kulcsi férfi nem először kerül szembe a szabályokkal. Összesen öt jogerős járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt, ennek ellenére ült volán mögé. A rendőrök elfogták, őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben kezdeményezték a letartóztatását.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról