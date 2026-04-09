Elképesztő manőverekkel próbált menekülni a rendőrök elől a dunaújvárosi ámokfutó – videó

Nem mindennapi jelenetek játszódtak le Dunaújvárosban, amikor egy közúti ellenőrzésből pillanatok alatt üldözés lett. A rendőrök a Kenyérgyári úton akartak megállítani egy szabálytalanul közlekedő autóst, aki azonban a megállás helyett inkább rátaposott a gázra és elhajtott – írta a Duol.hu.

A menekülő autós a járdára is felhajtott az üldözés közben

Szabályszegések sorozatát követte el az autósüldözés alatt

A férfi menekülés közben gyakorlatilag minden szabályt felrúgott: a körforgalomban szembefordult a forgalommal, majd felhajtott a kerékpárútra és a járdára is, komoly veszélybe sodorva az arra közlekedőket.

A hajszának végül nem a rendőrök, hanem a terep vetett véget. Az autó egy füves területen elakadt, így a menekülés is véget ért.

Az igazoltatáskor derült ki, hogy a 48 éves, kulcsi férfi nem először kerül szembe a szabályokkal. Összesen öt jogerős járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt, ennek ellenére ült volán mögé. A rendőrök elfogták, őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben kezdeményezték a letartóztatását.