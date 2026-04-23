Elfogyhat az üzemanyag hazánkban? Csapolják a hatósági áras gázolajat

Az üzemanyagárak tartós emelkedése újra felszínre hozott egy régóta ismert, de mostanra ismét erősödő jelenséget Európában. Az üzemanyaglopás egyre szervezettebb formában jelenik meg, ahol jól felépített csoportok célzottan, előre megtervezett akciókban csapolják meg a járművek tartályait.
Ahogy az üzemanyagárak Európa-szerte elszálltak, valami egészen kiszámítható dolog történt: a gázolaj hirtelen arany lett. És ahol arany van, ott megjelennek azok is, akik inkább elveszik, mint kifizetik. Egyre több beszámoló szól szervezetten működő üzemanyaglopásokról. Célzottan, gyakran elhagyatott helyeken csapolják meg a járművek tartályait speciális eszközökkel – írta a Sonline.hu.

Az üzemanyaglopás során célba vett járművek gyakran őrizetlen parkolókban állnak, ahol a tolvajok gyorsan és szervezetten csapolják le a tartályokat
Terjed a szervezett üzemanyaglopás Európában

A klasszikus, tömlős módszer mellett már kreatívabb megoldásokat is alkalmaznak. Volt példa arra, hogy átalakított hajszárítóval hoztak létre vákuumot a gyorsabb üzemanyag-áramlás érdekében. Más esetekben egyszerűen kifúrják a tartály alját, ami nemcsak az üzemanyag elvesztését, hanem komoly javítási költségeket is jelent a tulajdonosnak.

A célpontok sem véletlenszerűek. Elhagyatott parkolók, autópálya-pihenők, ipari zónák. Olyan helyek, ahol éjjel leginkább a sötét dolgozik. 

Nem ritka, hogy egyetlen éjszaka alatt több ezer liter tűnik el több járműből, majd szépen eltűnik tartálykocsikban vagy utánfutókon.

A mezőgazdasági és építőipari gépek különösen hálás célpontok: könnyű hozzájuk férni, a zárak sokszor inkább jelképesek. A kamionok hatalmas tankjai pedig konkrétan mozgó kincsesládák. És ha mindez nem lenne elég, a kamerák nélküli kutak is kezdenek felkerülni a térképre. 

Fontos különbség azonban, hogy ez a tendencia főként azokban az országokban erősödik, ahol piaci alapú üzemanyagárak vannak érvényben. Magyarországon az árak szabályozottsága csökkenti az ilyen jellegű bűncselekmények gazdasági ösztönzőit.

Somogy vármegyében a hatóságok tapasztalatai szerint a gázolajlopások többsége nem klasszikus értelemben vett külső elkövetőhöz köthető. Gyakrabban fordul elő, hogy munkavállalók a rájuk bízott járművekből vagy munkagépekből lopnak el üzemanyagot. 

Ez a jelenség azonban visszaszorulóban van, mivel a modern gépek már képesek pontosan nyomon követni az üzemanyagszintet, így az eltérések könnyen visszakövethetők.

A szakértők és a rendőrség a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák, különösen a nemzetközi fuvarozásban. Az úgynevezett „intelligens parkolás” több alapvető elemet foglal magában:

  • célszerű jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt területen parkolni, lehetőleg zárt telephelyen,
  • érdemes úgy parkolni, hogy a tanksapka ne legyen könnyen hozzáférhető, például fal vagy más jármű felé fordítva,
  • zárható tanksapkák, üzemanyagszint-figyelő rendszerek és riasztók alkalmazása segíthet időben észlelni az illetéktelen beavatkozást.

