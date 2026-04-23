Elfogyhat az üzemanyag hazánkban? Csapolják a hatósági áras gázolajat

Ahogy az üzemanyagárak Európa-szerte elszálltak, valami egészen kiszámítható dolog történt: a gázolaj hirtelen arany lett. És ahol arany van, ott megjelennek azok is, akik inkább elveszik, mint kifizetik. Egyre több beszámoló szól szervezetten működő üzemanyaglopásokról. Célzottan, gyakran elhagyatott helyeken csapolják meg a járművek tartályait speciális eszközökkel – írta a Sonline.hu.

Az üzemanyaglopás során célba vett járművek gyakran őrizetlen parkolókban állnak, ahol a tolvajok gyorsan és szervezetten csapolják le a tartályokat

Terjed a szervezett üzemanyaglopás Európában

A klasszikus, tömlős módszer mellett már kreatívabb megoldásokat is alkalmaznak. Volt példa arra, hogy átalakított hajszárítóval hoztak létre vákuumot a gyorsabb üzemanyag-áramlás érdekében. Más esetekben egyszerűen kifúrják a tartály alját, ami nemcsak az üzemanyag elvesztését, hanem komoly javítási költségeket is jelent a tulajdonosnak.

A célpontok sem véletlenszerűek. Elhagyatott parkolók, autópálya-pihenők, ipari zónák. Olyan helyek, ahol éjjel leginkább a sötét dolgozik.

Nem ritka, hogy egyetlen éjszaka alatt több ezer liter tűnik el több járműből, majd szépen eltűnik tartálykocsikban vagy utánfutókon.

A mezőgazdasági és építőipari gépek különösen hálás célpontok: könnyű hozzájuk férni, a zárak sokszor inkább jelképesek. A kamionok hatalmas tankjai pedig konkrétan mozgó kincsesládák. És ha mindez nem lenne elég, a kamerák nélküli kutak is kezdenek felkerülni a térképre.

Fontos különbség azonban, hogy ez a tendencia főként azokban az országokban erősödik, ahol piaci alapú üzemanyagárak vannak érvényben. Magyarországon az árak szabályozottsága csökkenti az ilyen jellegű bűncselekmények gazdasági ösztönzőit.

Somogy vármegyében a hatóságok tapasztalatai szerint a gázolajlopások többsége nem klasszikus értelemben vett külső elkövetőhöz köthető. Gyakrabban fordul elő, hogy munkavállalók a rájuk bízott járművekből vagy munkagépekből lopnak el üzemanyagot.

Ez a jelenség azonban visszaszorulóban van, mivel a modern gépek már képesek pontosan nyomon követni az üzemanyagszintet, így az eltérések könnyen visszakövethetők.

A szakértők és a rendőrség a megelőzés fontosságát hangsúlyozzák, különösen a nemzetközi fuvarozásban. Az úgynevezett „intelligens parkolás” több alapvető elemet foglal magában:

célszerű jól megvilágított, forgalmas vagy kamerával megfigyelt területen parkolni, lehetőleg zárt telephelyen,

érdemes úgy parkolni, hogy a tanksapka ne legyen könnyen hozzáférhető, például fal vagy más jármű felé fordítva,

zárható tanksapkák, üzemanyagszint-figyelő rendszerek és riasztók alkalmazása segíthet időben észlelni az illetéktelen beavatkozást.

