Több tízmillió forintot fizetne a Váci úti ámokfutó, hogy ne kerüljön börtönbe

Brutális baleset történt a napokban a Váci úti felüljárón, ahol egy méregdrága sportkocsi versenyzés miatt áttért a szemközti sávba és frontálisan ütközött egy Toyotával, amely lerepült az Árpád hídnál levő felüljáróról. A szerencsétlenség során több jármű is összetört, ketten meghaltak. A Blikk szerint az egyik áldozat O. Elemér, aki éppen hazafelé tartott újpesti otthonába. A bíróság ma döntött a Váci úti ámokfutó letartóztatásáról, ám a vétkes sofőr mindenképpen szerette volna megúszni a börtönt, és ezért hajlandó volt több tízmillió forintnak megfelelő óvadékot kifizetni.

O. Elemér összetört Toyotája: két halálos áldozatot követelt a Váci úti ámokfutó által okozott baleset

Ez vár a Váci úti ámokfutóra

– 30 millió forint óvadékot fizettek volna azért, hogy a férfi bűnügyi felügyeletbe kerülhessen, de a bíróság ezt elutasította, és elrendelte a letartóztatását – közölte a Blikk megkeresésére Rab Ferenc Levente, a Fővárosi Főügyészség szóvivője. A baleset okozásával gyanúsított dúsgazdag török férfi, a 25 éves A. C. így a következő heteket biztosan börtönben tölti. Egy szemtanú, Wagera György arról számolt be,

a baleset után a vétkes sofőr kiszállt a kocsiból és rágyújtott egy cigire, miközben mellette éppen elvérzett az autójában utazó unokatestvére.

Az összetört sportautót egyébként A. C. a neten árulta, az RS7 típusú gépkocsiért 29 milliót kért.

O. Elemér, a baleset másik áldozata, a felüljáróról lerepülő Toyota vezetője 66 éves volt, egy barkácsáruházlánc vezető informatikusaként dolgozott. Mint azt a Blikk kiderítette, egy újépítésű újpesti társasházban levő otthonához tartott éppen, amikor bekövetkezett a baleset. A férfi egyik közeli ismerőse szerint az áldozatot mindenki kedvelte, és szakmájában rendkívül tapasztalt informatikai vezetőnek számított.