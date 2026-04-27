Mutáns állatot lőttek ki a vadászok Baté határában, igazi lincshangulat tört ki

A hajnali köd leple alatt, egy repcetábla szélén pillantotta meg Füleki Zoltán azt a rendellenes agancsú vadat, amelyhez hasonló ritkaság évtizedek óta nem került puskavégre a környéken. A Baté-Mosdós-Nagyberki Földtulajdonosok Vadásztársaságának titkára pontos lövéssel ejtette el a különleges trófeájú parókás őzbakot, olyan zsákmányt szerezve, amely még a legtapasztaltabb helyi vadász emlékezetében is párját ritkítja – írta a Sonline.hu.

Még a tapasztalt vadászokat is meglepte

Fotó: NIMRÓD Vadászújság

Vihar a különleges őzbak körül: miért kellett lőnie a vadásznak?

A közösségi médiában hatalmas indulatokat váltott ki egy Baté határában elejtett, úgynevezett „parókás” őzbak fotója.

Míg a laikus kommentelők közül sokan állatkínzást emlegetnek a ritka példány láttán, a szakértők szerint a kilövés valójában kíméletes és szükséges lépés volt.

Mi az a parókás őzbak?

A jelenség hátterében egy hormonális zavar áll: ha az állat szervezete nem termel elég tesztoszteront – például sérülés vagy betegség miatt –, az őzbak nem hullajtja le az agancsát. Ehelyett a fején egy szabálytalanul burjánzó, puha csontszövet, azaz „paróka” fejlődik.

Ez a torz képződmény nemcsak nehéz, de folyamatosan gyulladásban is lehet, ráadásul az állat képtelen megvédeni magát vele.

Szakmai döntés a lincshangulat árnyékában

A szakemberek hangsúlyozzák: az ilyen beteg egyedek eltávolítása a vadász kötelessége, hogy megkímélje az állatot a szenvedéstől és megakadályozza a hibás gének továbbörökítését. Bár az internetes „foteltudósok” kegyetlenséggel vádolják a elejtőt, a vadásztársadalom egyöntetűen kiáll a döntés mellett, hiszen a természetvédelem része a beteg példányok szelekciója is.

Mindeközben a hatóságok nagy erőkkel keresik azt a nőt, aki miatt az épület teljes kiürítését és közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt rendőrségi eljárást indítottak a dunaújvárosi egyetemen. Ide kattintva bővebben olvashat róla.