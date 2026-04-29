Fácánra lőtt, de embert talált el egy vadász Tatán

Az Ügyészség.hu közleménye szerint gyorsított eljárásban hozott ítéletet a Tatai Járásbíróság annak a vadásznak az ügyében, akit foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolt meg az ügyészség.

Ez volt a társát meglövő vadász fegyvere

Fotó: Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség

Tragédiával is végződhetett volna az eset, amely 2026. március 1-jén történt a tatai vadászterületen. A fácánvadászat előtt a vadászatvezető részletesen ismertette a lőirányokat, és nyomatékosan felhívta a résztvevők figyelmét a kötelező balesetvédelmi előírásokra. Kiemelte: tilos 45 foknál alacsonyabb szögben lövést leadni a talaj síkjához viszonyítva.

Hiába figyelmeztették, mégis hibázott a vadász

A vadászok egy vízzel és náddal borított árok két oldalán haladtak. A baleset akkor következett be, amikor a nádasból egy, a hajtók által felriasztott fácán szállt fel, amely alacsonyan, a talajjal szinte párhuzamosan repült az elkövető felé. A férfi annak ellenére lőtt a madárra, hogy a nádas takarása miatt nem láthatta, tartózkodik-e valaki a túloldalon, a fegyver csöve pedig a tiltott, 45 fok alatti szögben állt.

A szabálytalanul leadott lövés a mintegy 80 méterre lévő vadásztársát találta el, akinek az orrán nyolc napon belül gyógyuló sérülést okozott.

Az ügyészség indítványára a Tatai Járásbíróság a büntetlen előéletű férfit bűnösnek mondta ki, és 2 millió forint pénzbüntetésre ítélte. A határozat jogerős, azt a vádlott a kihirdetéskor tudomásul vette.

Mutáns állatot lőttek ki a vadászok Baté határában

Hatalmas felháborodást váltott ki a közösségi médiában egy terítékre került, rendellenes agancsszerkezetű példány fotója. Sokan kegyetlenséget emlegetnek, pedig a szakértők szerint a különleges, parókás őzbak kilövésével a vadász valójában megváltotta az állatot a biztos és fájdalmas pusztulástól.