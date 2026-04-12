Vészhelyzet a szavazófülkében: többen is rosszul lettek a választások során

A vasárnap délelőtti órákig viszonylag rendben lezajlott a szavazás a 2026-os országgyűlési választásokon. Csupán néhány kisebb incidens zavarta meg a választás nyugalmát.
Az országgyűlési választások rendjét számos választókerületben több kisebb esemény zavarta meg. A választás tisztaságát azonban egyik sem befolyásolta.
Rosszullétek a választás alatt
- Szigetszentmiklós, 019. számú szavazókör, Pest vármegye
Választott SZSZB tag megbotlott pakolás közben és beverte a száját a szekrénybe. Az ínye kicsit vérzett. A bizottsági munkában elmondása szerint nem akadályozza.
- Magyarsarlós, Baranya vármegye
A Helyi Választási Bizottság egy tagja rosszul érezte magát, a mai választási munkálatokban a továbbiakban nem tud résztvenni, orvosi ellátást nem igényelt, a szavazóhelyiséget önállóan elhagyta. A Helyi Választási Bizottság 7 fővel határozatképes, ezért egyéb intézkedésre nincs szükség.
- Nyúl, 002. számú szavazókör, Győr-Moson-Sopron vármegye
A szavazókörben egy választópolgár rosszul lett. Az SZSZB elnöke mentőt hívott, a mentősök a választópolgárt a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A rendkívüli esemény a szavazás menetét nem befolyásolta.
- Nagybajom, Somogy vármegye
A Nagybajom 002. számú szavazókörben 8 óra 55 perckor a tüzjelző megszólalt. Az intézmény karbantartója és a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság az épületet körbejárta, de tüzet, illetve arra utaló nyomot nem találtak, megállapításra került, hogy az érzékelő tévesen indította be a tűzjelzőt. Ezidő alatt az épületben választópolgár nem tartózkodott. Az esemény miatt a szavazást nem kellett felfüggeszteni.
- Gyöngyös, 028. számú szavazókör, Heves vármegye
Egy választópolgár szavazását követően rosszul lett. Az SZSZB egyik tagja nyugalmi állapotba helyezte és értesítette az Országos Mentőszolgálatot, akik a vizsgálatot köekvetően otthonába szállították. A Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársának telefonos megkeresését fogadtuk és tájékoztattuk a történtekről.
