Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
választás

Vészhelyzet a szavazófülkében: többen is rosszul lettek a választások során

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vasárnap délelőtti órákig viszonylag rendben lezajlott a szavazás a 2026-os országgyűlési választásokon. Csupán néhány kisebb incidens zavarta meg a választás nyugalmát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
választáshelyi választási bizottságrendkívüli esemény

Az országgyűlési választások rendjét számos választókerületben több kisebb esemény zavarta meg. A választás tisztaságát azonban egyik sem befolyásolta. 

Több rendkívüli esemény zavarta meg a választás rendjét
Fotó: Ladóczki Balázs

Rosszullétek a választás alatt

  • Szigetszentmiklós, 019. számú szavazókör, Pest vármegye
    Választott SZSZB tag megbotlott pakolás közben és beverte a száját a szekrénybe. Az ínye kicsit vérzett. A bizottsági munkában elmondása szerint nem akadályozza.
  • Magyarsarlós, Baranya vármegye
    A Helyi Választási Bizottság egy tagja rosszul érezte magát, a mai választási munkálatokban a továbbiakban nem tud résztvenni, orvosi ellátást nem igényelt, a szavazóhelyiséget önállóan elhagyta. A Helyi Választási Bizottság 7 fővel határozatképes, ezért egyéb intézkedésre nincs szükség.
  • Nyúl, 002. számú szavazókör, Győr-Moson-Sopron vármegye
    A szavazókörben egy választópolgár rosszul lett. Az SZSZB elnöke mentőt hívott, a mentősök a választópolgárt a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A rendkívüli esemény a szavazás menetét nem befolyásolta.
  • Nagybajom, Somogy vármegye
    A Nagybajom 002. számú szavazókörben 8 óra 55 perckor a tüzjelző megszólalt. Az intézmény karbantartója és a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság az épületet körbejárta, de tüzet, illetve arra utaló nyomot nem találtak, megállapításra került, hogy az érzékelő tévesen indította be a tűzjelzőt. Ezidő alatt az épületben választópolgár nem tartózkodott. Az esemény miatt a szavazást nem kellett felfüggeszteni.
  • Gyöngyös, 028. számú szavazókör, Heves vármegye
    Egy választópolgár szavazását követően rosszul lett. Az SZSZB egyik tagja nyugalmi állapotba helyezte és értesítette az Országos Mentőszolgálatot, akik a vizsgálatot köekvetően otthonába szállították. A Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság munkatársának telefonos megkeresését fogadtuk és tájékoztattuk a történtekről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról