Botrány a választás napján: agresszív fellépés miatt rendőrt hívtak a Tisza aktivistáira

Több településről is aggasztó jelzések érkeztek a választás napján történt eseményekről. A választás során egyes helyeken olyan helyzet alakult ki, amely miatt rendőri beavatkozásra volt szükség – hívja fel a megdöbbentő eseményekre a figyelmet a Teol.hu.

Horváth István a közösségi oldalán számolt be a tiszásoknak a választáson tanúsított agresszivitásáról (Fotó: Horváth István/Facebook)

Választás: több helyen is intézkedni kellett

Horváth István videós bejegyzésben számolt be arról, hogy a Tisza Párt aktivistái több településen is agresszíven léptek fel a választópolgárokkal szemben.

Elmondása szerint Decsen a helyzet különösen elfajult: az aktivisták állítólag rátámadtak a szavazókra, fenyegették őket, és megpróbálták befolyásolni döntésüket.

Autókat is körbeálltak

A beszámoló szerint Szedres községben sem volt nyugodt a helyzet. Ott az aktivisták egyes esetekben körbeállták a választópolgárok autóit, és megnehezítették, hogy kiszálljanak.

A politikus azt is állította, hogy Tolna város szavazóköri helyiségeiben is történtek furcsa esetek: beszámolója szerint bizonyos szavazóhelyiségeket kampányeszközökkel (tiszás tollakkal) töltöttek fel.

Az incidensek miatt több helyszínen is a rendőrség segítségét kérték, hogy biztosítsák a választás zavartalan lebonyolítását.

Horváth István a videóban arra szólította fel az érintetteket, hogy hagyjanak fel az agresszív magatartással, és tartsák tiszteletben a választópolgárok döntési szabadságát.

A történtek rámutatnak arra, hogy a választások napján különösen fontos a nyugalom és a törvényes keretek betartása, hiszen csak így biztosítható a demokratikus folyamatok tisztasága.

