Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen számok érkeztek – mutatjuk a legújabb részvételi adatokat!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
választás

Botrány a választás napján: agresszív fellépés miatt rendőrt hívtak a Tisza aktivistáira

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több településről is riasztó beszámolók érkeztek a választás napján történt incidensekről. A helyzet odáig fajult, hogy egyes helyeken rendőri intézkedést kértek a választás rendjének fenntartása érdekében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
választásaktivistaTiszaagresszióvideóincidens

Több településről is aggasztó jelzések érkeztek a választás napján történt eseményekről. A választás során egyes helyeken olyan helyzet alakult ki, amely miatt rendőri beavatkozásra volt szükség – hívja fel a megdöbbentő eseményekre a figyelmet a Teol.hu.

Horváth István a közösségi oldalán számolt be a tiszásoknak a választáson tanúsított agresszivitásáról (Fotó: Horváth István/Facebook) 

Választás: több helyen is intézkedni kellett

Horváth István videós bejegyzésben számolt be arról, hogy a Tisza Párt aktivistái több településen is agresszíven léptek fel a választópolgárokkal szemben.

Elmondása szerint Decsen a helyzet különösen elfajult: az aktivisták állítólag rátámadtak a szavazókra, fenyegették őket, és megpróbálták befolyásolni döntésüket.

Autókat is körbeálltak

A beszámoló szerint Szedres községben sem volt nyugodt a helyzet. Ott az aktivisták egyes esetekben körbeállták a választópolgárok autóit, és megnehezítették, hogy kiszálljanak.

A politikus azt is állította, hogy Tolna város szavazóköri helyiségeiben is történtek furcsa esetek: beszámolója szerint bizonyos szavazóhelyiségeket kampányeszközökkel (tiszás tollakkal) töltöttek fel.

Az incidensek miatt több helyszínen is a rendőrség segítségét kérték, hogy biztosítsák a választás zavartalan lebonyolítását.

Horváth István a videóban arra szólította fel az érintetteket, hogy hagyjanak fel az agresszív magatartással, és tartsák tiszteletben a választópolgárok döntési szabadságát.

A történtek rámutatnak arra, hogy a választások napján különösen fontos a nyugalom és a törvényes keretek betartása, hiszen csak így biztosítható a demokratikus folyamatok tisztasága.

Bréking: Belső dokumentumot hoztak nyilvánosságra – vereség esetére utcai akciókkal készülhet a Tisza

Egy korábbi tiszás szereplő által közzétett dokumentum szerint a Tisza Párt vezetése több forgatókönyvvel is számolt a választás napjára, köztük utcai mozgósítással és nemzetközi nyomásgyakorlással is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
