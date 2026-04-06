Ha a fővárosban él, jobban teszi, ha a következő napokban ki sem mozdul otthonról!

JD Vance amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend a fővárosban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon arról tájékoztat, hogy a magas szintű diplomáciai delegáció áthaladásának idején szakaszos, ideiglenes lezárások várhatók. Közölték: a forgalmat csak addig korlátozzák, ameddig feltétlenül szükséges.

A közlemény szerint szakaszosan lezárják április 7-én 9 órától 12 óráig az I., V., VI., XIV. és XV. kerületben a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 - M4 - M0 - M3 autópálya bevezető - Kacsóh Pongrác úti felüljáró - Kós Károly sétány - Hősök tere - Andrássy út - József Attila utca - Széchenyi István tér - Lánchíd - Clark Ádám tér - Lánchíd utca - Ybl Miklós tér - Apród utca - Szarvas tér - Attila út - Dózsa György tér - Palota út - Dísz tér - Szent György utca útvonalat.

Később, 13 órától 16 óráig az I., XI. és XII. kerületet érintően a Színház utca - Dísz tér - Palota út - Dózsa György tér - Attila út - Szarvas tér - Krisztina körút - Hegyalja út - BAH csomópont - Jagelló út - Apor Vilmos tér - Stromfeld Aurél út - Orbánhegyi út - Szent Orbán tér - Istenhegyi út - Költő utca - Béla király út - Zugligeti út útvonalat.

Szintén aznap 16 órától 20 óráig az I., V., VI., VIII., XI., XII. és XIV. kerületben a Zugligeti út - Béla király út - Költő utca - Istenhegyi út - Szent Orbán tér - Orbánhegyi út - Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Krisztina körút - Szarvas tér - Lánchíd utca - Lánchíd - Széchenyi tér - József Attila utca - Andrássy út - Hősök tere - Dózsa György út - Kerepesi út útvonalat.

Április 8-án 8 órától 11 óráig szakaszosan lezárják az I., V., XI. és XII. kerületben a Zugligeti út - Béla király út - Költő utca - Istenhegyi út - Szent Orbán tér - Orbánhegyi út - Stromfeld Aurél út - Apor Vilmos tér - Jagelló út - BAH csomópont - Hegyalja út - Krisztina körút - Szarvas tér - Apród utca - Ybl Miklós tér - Lánchíd utca - Clark Ádám tér - Lánchíd - Széchenyi István tér - Eötvös tér - Id. Antall József rakpart - Markó utcai felhajtó - Markó utca - Balassi Bálint utca - Kossuth tér útvonalat.