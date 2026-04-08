Varga Viktor a lábával kormányzott az autópályán

A botrányairól ismert énekes az Instagram-oldalán osztott meg egy vérlázító videót, amelyen látható, ahogy 13 éves Mustangját az autópályán nagy sebességnél csupán a lábujjával kormányozza. A közfelháborodást kiváltó felvételeken Varga Viktor olykor teljesen elengedte a kormányt, és mindkét lábát az utasa ölébe pihentette, sorsára hagyva a száguldó járművet. Bár az előadó vélhetően a szabadságát akarta demonstrálni a veszélyes mutatvánnyal, a követői felelőtlen lájkvadászattal vádolják a közlekedésbiztonságot kockáztató sztárt – írta a Blikk.hu.

Varga Viktor hajmeresztő akciót mutatott be az autópályán

Varga Viktor lábbal kormányzott az autópályán

A kommentszekciót valóságos indulathullám árasztotta el az énekes legutóbbi videója után, amelyben felelőtlen magatartásával nemcsak saját magát, hanem utasa és a többi autós életét is kockára tette.

A hozzászólók szerint egyetlen váratlan úthiba vagy egy hirtelen fékezés is tragédiához vezethetett volna, ráadásul a kormányra szerelt egyedi díszítések – például a koponyás jelvény – egy baleset során, a légzsák aktiválódásakor gyilkos lövedékként csapódhattak volna az énekes arcába.

A botrány azonban itt nem ért véget, ugyanis az ügy túllépett az online tér határain. Az elképesztő képsorok láttán egy felháborodott néző hivatalos feljelentést tett, így a rendőrség figyelmét is felkeltette a lábbal kormányzó Varga Viktor akciója. Bár az énekes eddigi különcségeit sokan elnézték, ezúttal még a legkitartóbb rajongóit is megdöbbentette azzal, hogy a szabadság nevében a közlekedésbiztonság alapvető szabályait és mások épségét vette semmibe.

