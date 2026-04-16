Négy nő esett egymásnak az óvodában, közmunka lett a vége

Nézeteltérésből lett komoly verekedés egy Borsod vármegyei település óvodájában, ahol két édesanya konfliktusa gyorsan elfajult – írta a Bíróság.hu.

A verekedés az óvodában zajlott, tépték egymás haját a szülők

Fotó: Pixabay

Verekedés az óvodában, ahol elszabadultak az indulatok

Két anya az intézmény épületében keveredett szóváltásba, ám a helyzet rövid idő alatt komolyabbra fordult.

Az egyik nő két kísérőjével együtt trágár módon szidalmazta a másik felet, majd tettlegességig fajult a vita. A sértettet ütötték, rúgták, sőt a hajánál fogva is rángatták, mielőtt végül abbahagyták a támadást.

A bántalmazott nő szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, amelyek nyolc napon belül gyógyultak. Az ügy azonban nem maradt következmények nélkül.

A bíróság tárgyalás nélkül hozott döntést és a három érintett nőt csoportosan elkövetett garázdaság miatt személyenként kétszáz óra közérdekű munkára ítélték. A határozat jogerős, így az érintetteknek le kell tölteniük a kiszabott büntetést.

Tavaly is történt hasonló eset, amikor a vádlott egy borsodi óvodában összetalálkozott testvérével, aminek pofozkodás, hajtépés lett a vége. Két óvónő megpróbált véget vetni az erőszaknak, de a vádlott őket is megtámadta.