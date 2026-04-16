Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Olvasta?

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Négy nő esett egymásnak az óvodában, közmunka lett a vége

Tegnap, 15:06
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tettlegességig fajult a vita az óvodában egy borsodi kistelepülésen. A verekedés percek alatt robbant ki és végül bírósági ügy lett belőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nézeteltérésből lett komoly verekedés egy Borsod vármegyei település óvodájában, ahol két édesanya konfliktusa gyorsan elfajult – írta a Bíróság.hu.

A verekedés az óvodában zajlott, tépték egymás haját a szülők
Fotó: Pixabay

Verekedés az óvodában, ahol elszabadultak az indulatok

Két anya az intézmény épületében keveredett szóváltásba, ám a helyzet rövid idő alatt komolyabbra fordult.

Az egyik nő két kísérőjével együtt trágár módon szidalmazta a másik felet, majd tettlegességig fajult a vita. A sértettet ütötték, rúgták, sőt a hajánál fogva is rángatták, mielőtt végül abbahagyták a támadást.

A bántalmazott nő szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, amelyek nyolc napon belül gyógyultak. Az ügy azonban nem maradt következmények nélkül.

A bíróság tárgyalás nélkül hozott döntést és a három érintett nőt csoportosan elkövetett garázdaság miatt személyenként kétszáz óra közérdekű munkára ítélték. A határozat jogerős, így az érintetteknek le kell tölteniük a kiszabott büntetést.

Tavaly is történt hasonló eset, amikor a vádlott egy borsodi óvodában összetalálkozott testvérével, aminek pofozkodás, hajtépés lett a vége. Két óvónő megpróbált véget vetni az erőszaknak, de a vádlott őket is megtámadta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!