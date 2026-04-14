Vajazókéssel, 17 szúrással végződött a vérfürdő – így történt a vizsolyi tragédia

Egy békésnek tűnő összejövetel végül vérfürdőbe torkollott egy borsodi településen, ahol egy asszony a saját testvérével végzett. A történet azért is sokkoló, mert egy teljesen hétköznapi helyzetből alakult ki a végzetes konfliktus. Senki nem gondolta volna, hogy egy vajazókés lesz a gyilkos fegyver – írta a Boon.hu.

Vérfürdő egy családi estén

Az eset április 11-én éjjel történt, amikor a gyanú szerint egy közös italozás után hirtelen elfajult a helyzet. A nő elveszítette az önkontrollját és egy konyhában található vajazókéssel támadt a testvérére.

A támadás brutális volt, az áldozatot összesen tizenhét szúrás érte, főként a nyakán, mellkasán és hátán. A mentők már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen életét vesztette.

Az asszonyt letartóztatták és legalább május közepéig biztosan rács mögött marad. A hatóságok szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábon megpróbálná befolyásolni a tanúkat, ezért indokolt volt a kényszerintézkedés.

A nyomozás még tart, az indítékot egyelőre vizsgálják. A helyiek azonban már most is nehezen dolgozzák fel a történteket, sokak szerint semmi nem utalt arra, hogy ez a családi este ilyen tragikus véget érhet.

Egy fiatal lány segélykérő üzenetei is utólag egészen más fényt vetnek egy megrázó történetre. A gyilkosság körülményei máig kérdéseket hagynak maguk után, miközben a család próbálja feldolgozni a történteket.