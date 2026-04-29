Vészhelyzet a M2-es metróban

Füstjelzés miatt lezárták a Keleti pályaudvar metróállomását, miután az egyik peronnál várakozó szerelvénynél füstöt észleltek. A tűzoltók kivonulása miatt a biztonsági intézkedések idejére ideiglenesen leállt a metró az érintett szakaszon.
A fővárosi hivatásos tűzoltók jelenleg is vizsgálják a szerelvényt és az alagutat a füstölés forrása után kutatva. A hatósági ellenőrzés idejére a metró forgalmát átmenetileg felfüggesztették az érintett szakaszon – írta a Bors.
Pótlóbuszok az M2-es metró vonalán
Járműhiba miatt nem közlekedik az M2-es metró az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között. A BKK tájékoztatása szerint az érintett szakaszon pótlóbuszokkal biztosítják az utasok szállítását.
Korábban beszámoltunk róla, hogy súlyos közlekedési baleset történt Kispesten, ahol egy kanyarodó teherautó gázolt halálra egy motoron utazó édesapát és gyermekét.
