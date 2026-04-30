Videón, ahogy kiugrott egy férfi egy budapesti lakás ablakán

A Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóságának járőreit április 27-én délelőtt egy budapesti, VII. kerületi, airbnb-lakáshoz riasztották, miután a tulajdonos idegeneket talált a nappaliban. A két férfi és a nő agresszívan viselkedett, aztán az ablakon át elmenekült. A történteket a tulajdonos a telefonjával rögzítette. A videó kikerült a police.hu oldalra.

Videóra vette egy budapesti lakás tulajdonosa, hogy egy egy férfi kiugrott a lakása ablakán, miután az otthonában találta (illusztráció, MI-generált kép)

Fotó: ChatGPT

A rendőrök gyorsan a helyszínen termettek. A tulajdonos felvétele alapján nem sokkal később kiszúrták az egyik menekülőt egy közeli utcában. Elfogták a 25 éves, pilisborosjenői férfit, aki elismerte, hogy bent volt a lakásban, de arra már nem tudott mit mondani, hogy mit keresett ott.

A lakásban kábítószerre utaló maradványokat találtak. A férfi elárulta, hogy nem sokkal korábban drogozott, amit a gyorsteszt is igazolt.

A fiatal ellen eljárás indult a VII. kerületi rendőrkapitányságon. A másik két illegális lakásfoglalót még keresik.

