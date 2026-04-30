Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől dőlhet be Európa és ránthatja magával Magyarországot is – videó

Érdekes

Szem nem marad szárazon: ezeket a retró képeket önnek is látnia kell! – galéria

budapesti

Videón, ahogy kiugrott egy férfi egy budapesti lakás ablakán

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 25 éves férfi két társával együtt jogtalanul húzta meg magát egy belvárosi Airbnb-lakásban. A tulajdonos videót készített az illegális lakásfoglalókról, akik a lebukásuk után az ablakon át menekültek el. Egyiküket nem sokkal később elfogták, a társait még keresik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóságának járőreit április 27-én délelőtt egy budapesti, VII. kerületi, airbnb-lakáshoz riasztották, miután a tulajdonos idegeneket talált a nappaliban. A két férfi és a nő agresszívan viselkedett, aztán az ablakon át elmenekült. A történteket a tulajdonos a telefonjával rögzítette. A videó kikerült a police.hu oldalra.

Videóra vette egy budapesti lakás tulajdonosa, hogy egy egy férfi kiugrott a lakása ablakán, miután az otthonában találta (illusztráció, MI-generált kép)
Videóra vette egy budapesti lakás tulajdonosa, hogy egy egy férfi kiugrott a lakása ablakán, miután az otthonában találta (illusztráció, MI-generált kép)
Fotó: ChatGPT

A rendőrök gyorsan a helyszínen termettek. A tulajdonos felvétele alapján nem sokkal később kiszúrták az egyik menekülőt egy közeli utcában. Elfogták a 25 éves, pilisborosjenői férfit, aki elismerte, hogy bent volt a lakásban, de arra már nem tudott mit mondani, hogy mit keresett ott.

A lakásban kábítószerre utaló maradványokat találtak. A férfi elárulta, hogy nem sokkal korábban drogozott, amit a gyorsteszt is igazolt.

A fiatal ellen eljárás indult a VII. kerületi rendőrkapitányságon. A másik két illegális lakásfoglalót még keresik.

A tartalomnak nem célja a kábítószer-fogyasztás népszerűsítése vagy az azzal való visszaélésre történő buzdítás. Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a kábítószer fogyasztása és birtoklása a hatályos jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősül (Btk. 178. §) és szigorúan büntetendő. Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez! A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!