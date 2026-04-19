Gamer nagyi a bosst püfölte, a rendőrök pedig az ajtaját: azt hitték, meghalt

A csendes ohiói Westlake-ben egy pillanat alatt megfagyott a levegő, amikor egy nő kétségbeesve hívta a segélyhívót, mert 91 éves édesanyja nem válaszolt a telefonokra. Bár a család tragédiától tartott, hamar kiderült, hogy a nagyit csupán egy izgalmas videójáték szippantotta be annyira, hogy minden külvilági zajt kizárt – írta a People.com.

Teljesen beszippantotta a videójáték a nagymamát

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Rekordot akart dönteni a videójátékban

A rendőrök a legrosszabbra felkészülve, szirénázva érkeztek a helyszínre, majd óvatosan hatoltak be a néma házba. A drámai közbeavatkozás azonban nevetésbe torkollott:

a hálószobában nem egy bajba jutott asszonyt, hanem egy elszánt nagymamát találtak, aki éppen egy videójáték bűvöletében élt.

A néni annyira koncentrált saját rekordjának megdöntésére, hogy se a telefont, se a rendőri felszólítást nem hallotta meg. Bár a játékban megzavarták, az idős hölgy hálás volt a gyors segítségért, a rendőrség pedig azóta is a profi „gémer” kalandján derül.

Míg az ohiói nagyit a legrosszabbtól tartva, egy kontrollerrel a kezében találták meg a rendőrök, addig Kaliforniában egy jelmezes buli ért véget bilincsben: három csaló bújtatott medvebőrbe egy férfit, hogy luxusautók megrongálásával vágják zsebre a biztosítási pénzt.