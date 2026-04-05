Világsztár bizonyította be, hogy a szőke nők tudnak vezetni

A közlekedésben a gyors reakcióidő és az a képesség, hogy valaki igen rövid idő alatt a lehető legjobb döntést tudja hozni, életeket képes megmenteni. Aki így vezet, jól vezet, legyen az egy „átlagember" vagy történetesen világsztár egy másik kontinensen. Tori Spelling csütörtökön megdöntötte a „szőke nők nem tudnak vezetni" mítoszát.

Tori Spelling, a világsztár, aki nagyon jól reagált életveszélyes helyzetben vezetés közben

A TMZ rendőrségi forrásai szerint csütörtökön nem sokkal 18 óra előtt járőröket riasztottak két összetört kocsihoz a kaliforniai Temeculába. A balesetben érintett kisbuszt Tori Spelling vezette. Hét gyerek ült mellette, a négy sajátja és a kicsik három barátja. Ahogy a felvételeken is látszik, a másik autó rendesen összetört, míg Tori kocsija jóval kisebb sérüléseket szenvedett.

Nem sokkal később már a mentősök is a helyszínen voltak és mindenkit megvizsgáltak.

A világsztárt és a gyerekeket kórházba vitték, de előtte kikérdezték őket a rendőrök.

Szemtanúk videót készítettek Toriról a helyszínen. Ezen jól látszik, hogy „élénken" beszél egy rendőrrel, és nem tűnik dühösnek, alighanem az adrenalin hatása alatt állt.

🚨 Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned. pic.twitter.com/6uta1oxnkB — TMZ (@TMZ) April 5, 2026

Az amerikai hírportál információi szerint vágások, zúzódások, horzsolások és agyrázkódás miatt látták el a kisbuszban ülőket. Ennél nagyobb bajuk is lehetett volna, ha Tori nem vezetne jól.

Az amerikai források szerint a szőke színésznő gyors helyzetfelismerése és jó manővere szerepet játszott abban, hogy ennyivel megúszták.

Nem a világsztár volt a hibás

Már a helyszínen egyértelművé vált a rendőröknek, hogy a karambolt a másik autós okozta, aki nagy sebességgel érkezett a kereszteződésbe. Piros volt neki, amit vagy nem vette észre, vagy nem akart észrevenni,

és mint a filmekben, belecsapódott a kisbuszba.

A helyszínen senkit sem vettek őrizetbe, de a baleset körülményeit vizsgálják.

