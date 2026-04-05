Világsztár bizonyította be, hogy a szőke nők tudnak vezetni

A közlekedésben a gyors reakcióidő és az a képesség, hogy valaki igen rövid idő alatt a lehető legjobb döntést tudja hozni, életeket képes megmenteni. Aki így vezet, jól vezet, legyen az egy „átlagember" vagy történetesen világsztár egy másik kontinensen. Tori Spelling csütörtökön megdöntötte a „szőke nők nem tudnak vezetni" mítoszát.
A TMZ rendőrségi forrásai szerint csütörtökön nem sokkal 18 óra előtt járőröket riasztottak két összetört kocsihoz a kaliforniai Temeculába. A balesetben érintett kisbuszt Tori Spelling vezette. Hét gyerek ült mellette, a négy sajátja és a kicsik három barátja. Ahogy a felvételeken is látszik, a másik autó rendesen összetört, míg Tori kocsija jóval kisebb sérüléseket szenvedett.
Nem sokkal később már a mentősök is a helyszínen voltak és mindenkit megvizsgáltak.
A világsztárt és a gyerekeket kórházba vitték, de előtte kikérdezték őket a rendőrök.
Szemtanúk videót készítettek Toriról a helyszínen. Ezen jól látszik, hogy „élénken" beszél egy rendőrrel, és nem tűnik dühösnek, alighanem az adrenalin hatása alatt állt.
Az amerikai hírportál információi szerint vágások, zúzódások, horzsolások és agyrázkódás miatt látták el a kisbuszban ülőket. Ennél nagyobb bajuk is lehetett volna, ha Tori nem vezetne jól.
Az amerikai források szerint a szőke színésznő gyors helyzetfelismerése és jó manővere szerepet játszott abban, hogy ennyivel megúszták.
Nem a világsztár volt a hibás
Már a helyszínen egyértelművé vált a rendőröknek, hogy a karambolt a másik autós okozta, aki nagy sebességgel érkezett a kereszteződésbe. Piros volt neki, amit vagy nem vette észre, vagy nem akart észrevenni,
és mint a filmekben, belecsapódott a kisbuszba.
A helyszínen senkit sem vettek őrizetbe, de a baleset körülményeit vizsgálják.
