Eltűnt a víz, lezárták a sávokat – nagy a baj a Róbert Károly körúton

Egy csőtörés miatt kialakult vízhiány és forgalmi korlátozás nehezítette a közlekedést a XIII. kerületben, a Róbert Károly körút környékén. A probléma egy megsérült vízvezeték miatt alakult ki, amely gyors beavatkozást igényelt a szakemberek részéről. A hiba egy nagy átmérőjű, azbesztcementből készült vezetéken keletkezett, ami miatt az érintett szakaszon azonnali intézkedésekre volt szükség. A javítás idejére több sávot is lezártak, ami jelentős torlódásokat okozott – írta Facebook oldalán a Fővárosi Vízművek.

Vízhiány alakult ki a fővárosban csőtörés miatt

Fotó: Fővárosi Vízművek

Vízhiány miatt szükségmegoldásokat kellett alkalmazni

A helyzet kezelésére a szolgáltató szükségkutat nyitott a Pap Károly utca közelében, hogy az érintettek ideiglenesen hozzáférjenek a vízhez. A csőtörés következtében elsősorban a Róbert Károly körút 34. és 40. közötti ingatlanokban tapasztalható vízhiány.

A szakemberek időközben kizárták a sérült vezetékszakaszt és megkezdték a javítást, amely várhatóan a délutáni órákra fejeződhet be – bár ez az időpont egyelőre csak tájékoztató jellegű.

A munkálatok ideje alatt az Árpád híd felé vezető két külső sávot lezárták a Pap Károly utca és a Teve utca között, de nem kizárt, hogy a korlátozás további sávokra is kiterjed. A forgalmat a hatóságok terelik, azonban a környéken így is jelentős torlódásokra kell számítani.

A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri, miközben a szakemberek folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán.

A múlt hónapban pedig teljes szélességében lezárták a Veres Péter utat a Thököly út és a Gárda utca között. Egy csőtörés miatt szakadt be az úttest a fővárosban.