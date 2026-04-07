Vonat alá esett egy ember a Dunántúlon, speciális eszközzel emelték ki a szerelvény alól

Szörnyű baleset történt a Veszprém vármegyei Mihályházán. Kedd reggel személyvonat alá esett egy ember a vasúti megállóhelynél. A pápai hivatásos tűzoltók lapáthordágy segítségével emelték ki a szerencsétlenül járt embert a vonat alól, majd átadták a mentőknek. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett – számolt be a Zaol.hu.

A vonat utasainak át kell szállniuk

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerelvényen huszonöten utaztak, ők mentesítő autóbusszal folytatják az útjukat.

A Mávinform azt közölte, hogy a Győr-Celldömölk vonalon történt baleset miatt az utasoknak hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A helyszínelés végéig, várhatóan a délelőtti órákig Pápa és Celldömölk között pótlóbuszok szállítják a Helikon InterRégiók és a személyvonatok utasait.

