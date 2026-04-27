Újabb halálos vonatgázolás történt, amíg mindenki aludt

Vasárnap éjjel egy ember meghalt, miután elgázolta egy vonat Győrben, a Győri út melletti vasúti szakaszon, a Sorompó utca közelében – írta a Vaol.hu.

Halálos vonatgázolás történt Győrben a Sorompó utcánál

A szerelvényen öt utas tartózkodott, közülük senki sem sérült meg. Az utasokat mentesítő autóbusz szállította tovább, az átszállásban a győri hivatásos tűzoltók nyújtottak segítséget.

HÉV- és vonatgázolások akadályozzák a forgalmat

Csütörtök délelőtt váratlan fennakadás bénította meg a HÉV közlekedését Budapest egyik forgalmas szakaszán. A H8-as HÉV Rákosfalva és Nagyicce közötti szakaszán elütött egy sínekre lépő személyt. Nem mindennapi ember az áldozat.