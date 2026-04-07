Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Gázolt a vonat Václigeten, kedden délben

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A baleset miatt a szerelvény nem tudott továbbhaladni, elzárja a vasúti átjárót. A vonat Vácról tartott a Nyugati pályaudvarra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Vácról 12:04-kor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Václigeten, a Labda utca közelében elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal a mozdony elé lépett – embert. Az utasokat egy következő, fővárosba tartó vonatra szállítják át. A balesetben érintett szerelvény elzárja a václigeti, Tó utcai vasúti átjárót, kerülni Máriaudvar felé lehet – közölte a Mávinform.

Öngyilkos lépett a vonat elé Václigeten Fotó: illusztráció/MI által generált kép

A baleset miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A szobi fővonalon ezért kisebb késések is előfordulhatnak a délutáni órákban.

Vonat alá esett egy ember a Dunántúlon

Nem a václigeti volt az egyetlen vasúti szerencsétlenség kedden: a Veszprém vármegyei Mihályházán személyvonat alá esett egy ember. A baleset sérültjét egy speciális eszközzel emelték ki a szerelvény alól.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról