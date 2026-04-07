Gázolt a vonat Václigeten, kedden délben

A Vácról 12:04-kor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Václigeten, a Labda utca közelében elgázolt egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal a mozdony elé lépett – embert. Az utasokat egy következő, fővárosba tartó vonatra szállítják át. A balesetben érintett szerelvény elzárja a václigeti, Tó utcai vasúti átjárót, kerülni Máriaudvar felé lehet – közölte a Mávinform.

A baleset miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A szobi fővonalon ezért kisebb késések is előfordulhatnak a délutáni órákban.

Vonat alá esett egy ember a Dunántúlon

Nem a václigeti volt az egyetlen vasúti szerencsétlenség kedden: a Veszprém vármegyei Mihályházán személyvonat alá esett egy ember. A baleset sérültjét egy speciális eszközzel emelték ki a szerelvény alól.