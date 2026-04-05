Négyszáz utassal kisiklott egy vonat Oroszországban

Súlyos balesetről számoltak be az oroszországi Uljanovszki régióból. Egy vonat hét kocsija kisiklott, a balesetben több mint ötven utas megsérült.
Április 3-án letért a sínekről egy 412 utast szállító vonat az oroszországi Uljanovszki régióban, nagyjából 900 kilométerre Moszkvától. A szerelvény hét kocsiját érintő balesetben több tucat ember került nagy bajba – számolt be a People.

Utasokkal teli vonat siklott ki Oroszországban
Rohantak a mentők a vonatbaleset helyszínére

55 felnőtt sérültről érkeztek hírek, közülük 17-en kórházi ellátásra szorulnak. Sérüléseik többsége nem életveszélyes, több utas zúzódásokkal megúszta.

Rajtuk kívül négy gyereket is kórházba kellett vinni, állapotuk stabil.

A vonaton utazott egy 12–14 évesekből álló taekwondocsapat is. Egy versenyre tartottak. Ők is könnyebb horzsolásokat szereztek. Az orosz hatóságok előzetes megállapítása szerint a balesetet nagy valószínűséggel a rossz pályaállapot okozta, de ez még nem a hivatalos magyarázat. Több hatóság szakemberei vizsgálják, hogy történhetett meg az, hogy kisiklott a vonat.

 

