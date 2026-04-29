Elképesztő, mekkora értékben verte szét a vonatot ez a férfi

Tavaly nyáron eszelős rombolás történt az újszászi vasútállomáson. A vádirat szerint az elkövető célpontja egy vonat berendezése volt, amelyben maradandó és rendkívül költséges károkat okozott.
Egyetlen éjszaka leforgása alatt sikerült több mint 21 millió forintos számlát összehoznia annak a férfinak, aki tavaly augusztusban az újszászi vasútállomáson engedett a rombolási vágyának. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a pusztítás 2025. augusztus 17-én, a késő éjszakai órákban vette kezdetét a 4-es vágányon veszteglő, Fonyód és Szolnok között közlekedő személyvonaton – számolt be a Blikk.hu.

Kalapáccsal esett neki a vonat berendezéseinek
Kalapáccsal esett neki a vonat berendezéseinek
Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Brutális pusztítás a vonaton

Az elkövető nem válogatott az eszközökben: a szerelvény utolsó kocsijában leemelte a helyéről az üvegtörő kalapácsot, majd módszeresen munkához látott. A tombolás eredményeként tíz oldalablak és négy, az utasok tájékoztatására szolgáló LCD-monitor végezte szilánkokra törve. A férfi dühe a vagon elhagyása után sem csitult, ugyanis a peronon álló váróterem üvegfalát puszta kézzel, ököllel ütötte be, mielőtt véget vetett volna az ámokfutásnak.

A brutális rongálás anyagi vonzata meghaladja a 21 millió forintot, és mivel ez az óriási összeg azóta sem térült meg, az ügyészség szigorú fellépést sürget. A Szolnoki Járásbíróság elé kerülő ügyben a vádhatóság nem érte be kevesebbel: börtönbüntetést és a közügyektől való eltiltást indítványoztak a vádlottal szemben, akinek a sorsáról a bíróság dönt majd.

 A férfi jelenleg is letartóztatásban van, így rácsok mögött várhatja meg, hogy a bíróság pontot tegyen a milliós rombolás végére.

