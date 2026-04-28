Végzetes találkozás: két ember halt meg a halálos vonatbalesetben Dombóváron

Harminc évvel ezelőtt számolt be a Tolnai Népújság arról a tragikus vonatbalesetről, amely Dombóváron, a IX. utcai vasúti átjáróban történt. Az évforduló kapcsán felidézzük, mi vezetett a halálos szerencsétlenséghez – számolt be róla a Teol.hu.

A vonat több száz méteren át tolta maga előtt az autót az ütközés után

Fotó: Illusztráció/Mészáros János/Szoljon.hu

„Végzetes találkozás” – ezzel a címmel jelent meg a tudósítás 1996 áprilisában. A beszámoló szerint április 23-án egy Volkswagen típusú személyautó érkezett az átjáróhoz, ahol a sofőr figyelmen kívül hagyta a fénysorompó piros jelzését. A menetrend szerint közeledő vonat hangjelzéssel is próbálta figyelmeztetni a jármű vezetőjét, azonban ekkor már nem tudta elkerülni az ütközést.

A becsapódás ereje hatalmas volt: a vonat több száz méteren keresztül tolta maga előtt az autót. A baleset következtében a sofőr és utasa a helyszínen életét vesztette.

A jól belátható átjáróhoz rövid időn belül kiérkeztek a mentők és a rendőrök, de már nem tudtak segíteni, csak a halál beálltát tudták megállapítani. A műszaki mentést végző tűzoltók a holttesteket csak a jármű tetejének megbontása után tudták kiemelni a roncsból.

