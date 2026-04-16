Semmi nem maradt a teherautóból, a sofőr azonnal életét vesztette a vonatbalesetben – videó

Egy rutinosnak tűnő áthaladásból lett tragédia egy szlovákiai vasúti átjárónál. A vonatbaleset olyan erejű volt, hogy a teherautó szó szerint kettészakadt, a következmények pedig súlyosak lettek – írta a Kemma.hu.

Tragédiával végződött a vonatbaleset

Szlovákiában történt a vonatbaleset

A baleset a reggeli órákban történt, nem sokkal 9 óra után. A Leo Express járata haladt a síneken, amikor egy teherautóval keresztezte útját. A találkozás végzetesnek bizonyult és a jármű vezetője beszorult a roncsok közé, aki helyszínen életét vesztette.

A szerelvényen utazók közül is többen megsérültek. A hatóságok tájékoztatása szerint legalább 21 ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

A mentés azonnal megkezdődött, tűzoltók, mentők és rendőrök nagy erőkkel érkeztek a helyszínre. A sérülteket ellátták, a roncsok eltakarítása pedig hosszabb időt vett igénybe.

Fontos információ az is, hogy az átjáró fényjelző berendezése a baleset után is működött, ugyanakkor sorompó nem volt a kereszteződésnél. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi vezetett a tragikus ütközéshez.

