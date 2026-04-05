Senki nem gondolta, hogy mire készül a sínekre lépő kamaszlány a rákosligeti vonatgázolás előtt

Mély megrendülést váltott ki a járókelőkből a látvány, amely péntek délután fogadta őket a Rákosliget és Pécel közötti vasúti szakaszon, a Liget sornál. A síneket körülvevő rendőrségi kordon és a mentőegységek jelenléte már messziről jelezte, hogy tragikus kimenetelű vonatgázolás történt a helyszínen – írta a Borsonline.hu.

A vasúti átkelő, ahol a tragikus vonatgázolás történt

Fotó: Google Maps

Felfoghatatlan rákosligeti vonatgázolás

Péntek délután a sorompónál várakozók szeme láttára történt tragédia a Rákosliget és Pécel közötti vasúti szakaszon. Egy mindössze 15 éves diáklány vesztette életét, aki a szemtanúk elmondása szerint nem figyelmetlenségből, hanem szándékosan lépett a szerelvény elé. Az átjárónál várakozó autósok és gyalogosok sokkos állapotban nézték végig a menthetetlen helyzetet.

Az egyik szemtanú, aki autójával a sor elején állt, így emlékezett vissza a hátborzongató pillanatokra:

A piros jelzésnél jobbra-balra tekintgetett, akkor arra gondoltam, hogy át akar menni, még mielőtt a vonat odaér. Aztán, ahogy szélsebesen jött a szerelvény, azonnal ugrott. Még most is remegek.”

Egy másik várakozó, aki párjával nézte végig az esetet, szintén képtelen feldolgozni a látottakat:

Sajnos első sorban ott voltunk a párommal. Mi értesítettük a katasztrófavédelmet. Azóta sem tudom feldolgozni, ami ott történt.”

A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A fiatal lány ismerősei és családja döbbenten állnak a tragédia előtt, egyelőre nem tudni, mi vezethetett a végzetes döntéshez.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

