vonatgázolás

Vonatgázolás: újabb súlyos baleset a Velencei-tónál

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Ismét súlyos incidens történt a székesfehérvári vasútvonalon, ahol egy ember került a vonat elé. A vonatgázolás miatt hosszú ideig késések nehezítették a közlekedést a Velencei-tó térségében.
vonatgázolás mentőszolgálat Velencei-tó közlemény MÁV

Szombaton, a reggeli órákban ismét súlyos baleset történt a Velencei-tó térségében. A vonatgázolás a Székesfehérvár vasútvonal egyik szakaszán okozott fennakadásokat, az utasoknak hosszú ideig 10–30 perces késésekkel kellett számolniuk – írja a Fejér vármegyei hírportál.

Ismét vonatgázolás történt a Velencei-tónál
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Vonatgázolás a Velencei-tónál

A beszámolók szerint a baleset miatt több járat is késve közlekedett, ami jelentősen megnehezítette a reggeli forgalmat. A Velencei-tó térségében az utóbbi hetekben megszaporodtak a hasonló esetek, így a mostani vonatgázolás már nem számít egyedi tragédiának.

Korábban Kelenföld állomás közelében egy fiatal nő ütközött vonattal, aki a szerencsének köszönhetően könnyebb sérülésekkel élte túl a balesetet. A mostani eset azonban súlyosabbnak tűnik.

A mentők is a helyszínre érkeztek

Az esettel kapcsolatban a Feol.hu megkereste az Országos Mentőszolgálatot, hogy pontos információkat kapjanak a sérült állapotáról. Egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás, de a cikket frissítik, amint újabb részletek válnak ismertté.

Megszólalt a MÁV a balesetről

A MÁV közleménye szerint a helyszínelés késő délelőttre befejeződött, így a vonatok ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a Székesfehérvár vasútvonalon.

A vasúttársaság tájékoztatása alapján további jelentős késésekre és menetrendi változásokra már nem kell számítani.

Egyre több a hasonló baleset

A szakemberek szerint a figyelmetlenség és a szabályok megszegése gyakran vezet ilyen tragédiákhoz. A Velencei-tó térségében az elmúlt hetekben több hasonló vasúti baleset is történt, ami fokozott óvatosságra figyelmeztet minden közlekedőt.

A mostani vonatgázolás ismét rávilágít arra, hogy a vasúti közlekedésben a legkisebb hiba is súlyos következményekkel járhat.

Senki nem gondolta, hogy mire készül a sínekre lépő kamaszlány a rákosligeti vonatgázolás előtt

Péntek délután megrázó tragédia történt a rákosligeti vasúti átjárónál, ahol egy mindössze 15 éves középiskolás lány vesztette életét. A szemtanúkat sokkolta az eset, hiszen a tinédzser állítólag alaposan körbenézett, mielőtt bekövetkezett a végzetes vonatgázolás.

 

 

